कल्याण-डोंबिवलीत महायुतीचा झेंडा
शिवसेना शिंदे गटाला सर्वाधिक जागा, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत महायुतीने एकहाती वर्चस्व राखत विजयाचा झेंडा फडकावला. शिवसेना शिंदे गटाने सर्वाधिक जागा जिंकत महायुतीत आघाडी घेतली असून, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्यामुळे महायुतीचा महापौरपद व सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकूण १२२ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत ४८८ उमेदवार रिंगणात होते. यातील २० जागा बिनविरोध झाल्याने १०२ जागांसाठी प्रत्यक्ष लढत झाली. भाजपने १४ उमेदवार बिनविरोध निवडून आणत आधीच आपले स्थान भक्कम केले होते. मतमोजणीनंतर महायुतीने १०० हून अधिक जागांवर विजय मिळवला असल्याचे स्पष्ट झाले. निकालानंतर शिंदे गट व भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गट व मनसेनेही अपेक्षित यश मिळवत सत्ताधाऱ्यांना धक्का दिला आहे. दोन्ही पक्षांनी मिळून सुमारे १५ जागांवर विजय मिळवला असून, ठाकरे गटाला १०, तर मनसेला पाच जागा मिळाल्या. काँग्रेसला दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला एक जागा मिळाली आहे.
निवडणुकीत पक्षांतर करून तिकीट मिळवलेल्या अनेक बड्या पदाधिकाऱ्यांचा दारूण पराभव झाला. काही प्रभागांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत ताणली गेली, तरी हजारो मतांच्या आघाड्यांमुळे अनेक उमेदवारांनी पहिल्याच फेरीनंतर माघार घेतली. बिनविरोध जागा जास्त असल्याने मतदानाचा उत्साह कमी असला तरी नोटाला मोठ्या प्रमाणात मते मिळाल्याचे चित्र दिसून आले.
----
शिवसेना - ५२
भाजप - ५१
ठाकरे गट - ११
मनसे - ५
काँग्रेस - २
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार - १
एकूण - १२२
