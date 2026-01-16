भिवंडीतील अनपेक्षित निकाल,भिवंडीत आमदार पुत्राचा पराभव
भिवंडीत आमदार पुत्राचा पराभव
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) ः महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक एकमध्ये भाजप आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले याचे कोणार्क विकास आघाडीचे उमेदवार मयुरेश विलास पाटील यांनी पराभव केला आहे. ही निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली होती; मात्र निवडणूक निकालात भाजपला पराभव पत्करावा लागल्याने ही हार भाजपच्या चांगलीच जिव्हारी बसली आहे. मित चौघुले यांना ५,७७२ मते मिळाली असून मयुरेश विलास पाटील यांना ७,४६९ मते मिळाली आहेत. मयुरेश पाटील यांनी १,६९७ मतांनी मित चौघुले यांचा पराभव केला आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक व माजी गटनेते राहिलेले श्याम अग्रवाल यांचा अपक्ष उमेदवार नितेश केनकर यांनी पराभव केला आहे. श्याम अग्रवाल यांना ६,०५४ मते मिळाली असून अपक्ष उमेदवार नितेश एनकर यांना ६,०७५ मते मिळाली आहेत. अवघ्या २१ मतांनी एनकर यांनी अग्रवाल यांचा पराभव केला आहे.
