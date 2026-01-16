प्रभाग क्रमांक १५
अ
प्रज्ञा कमळाकर पाटील ,भाजपा ,१०५४३
हर्षदा मातकर अपक्ष
ब
रितू सचिन चौबे भाजपा ८१९३
विजया तोरणकर बविआ
क
योगेश सुरेश प्रताप सिंह भाजपा, ८१२१
प्रिन्स अमरसिंह बविआ
ड
चंद्रकांत यशवंत गोरीवले भाजपा ८५८०
विजय घोलप बविआ
प्रभाग १७
अ
स्मिता भूपेंद्र पाटील भाजपा, १०४३५
शितल चव्हाण बविआ
ब
बबीता देवराज सिंग भाजपा ९४१६
सुविधा माने बविआ
क
जयप्रकाश सुरेश वझे भाजपा ८९६१
बालाजी रांजरे बविआ
ड
शरद शंकर सुर्वे भाजपा ९२९७
मनीष जोशी बविआ
प्रभाग २२
अ
अशोक गजानन शेळके भाजपा ११००८
वैभव पाटील बविआ
ब
पिंकी कवर राठोड भाजपा ११५८२
रॉविना घोंसालवीस बविआ
क
कल्पना आशिष नागपुरे भाजपा ११२२९२
प्रियंका निकम बविआ
ड
अभय रसिकभाई काकड भाजप १११७४
विजय सिंग बविआ
