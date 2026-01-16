भिवंडी मसंडी
भिवंडीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार)ची मुसंडी
सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्नशील
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) ः महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरद पवार) या पक्षांनी जोरदार मुसंडी मारली आहे. काँग्रेसने ३० तर राष्ट्रवादी (शरद पवार)ने १२ जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही पक्ष प्रयत्नशील राहणार आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष स्वतंत्र लढले होते.
निवडणूक अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी समाजवादीचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी काँग्रेसला साथ देत पूर्वमधून काँग्रेसचे जवळपास २४ उमेदवार निवडून आणले आहेत. भिवंडी पूर्वमध्ये समाजवादीची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. मात्र समाजवादीचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी आणि आमदार रईस शेख यांच्यातील अंतर्गत वाद उफाळल्याने शेख यांनी काँग्रेसला साथ दिली. आझमी आणि शेख यांच्यातील वादाचा फटका समाजवादीला बसला आहे. समाजवादीला अवघ्या सहा जागा जिंकता आल्या. त्यातही सहा जागा या भिवंडी पश्चिम मतदारसंघातील असून, पूर्वेत समाजवादीला एकही जागा जिंकता आली नाही. तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या १२ उमेदवारांनादेखील आमदार शेख यांनीच छुपा पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष सत्तास्थापनेसाठी एकत्र येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पालिकेवर सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या भाजप-शिंदेसेनेच्या युतीला अवघ्या ३४ जागा जिंकता आल्या. भाजपच्या एकूण २२ उमेदवारांपैकी सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर शिंदे सेनेला १२ जागांवर विजय मिळाला आहे. कोणार्क विकास आघाडीचे चारही उमेदवार प्रभाग १ मधून निवडून आले असून, कोणार्कने भाजपच्या चारही उमेदवारांचा पराभव केला आहे. त्यात भाजप आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले यांचाही पराभव करीत कोणार्कने या प्रभागात आपले अस्तित्व पुन्हा सिद्ध केले आहे. माजी महापौर जावेद दळवी यांच्या भिवंडी विकास आघाडीने तीन जागांवर विजय मिळविला, तर प्रभाग २२मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक शाम अग्रवाल यांचा अपक्ष उमेदवार नितेश एनकर यांनी २१ मतांनी पराभव केला आहे.
एकूण ९० जागांच्या भिवंडी महापालिकेत पक्षीय बलाबल -
काँग्रेस - ३०
राष्ट्रवादी (शरद पवार) - १२
भाजप - २२
शिंदे सेना - १२
समाजवादी - ६
कोणार्क विकास आघाडी - ४
भिवंडी विकास आघाडी - ३
अपक्ष - १
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.