ठाकरेंचा शिंदेंना दे धक्का!
मिरा-भाईंदरमध्ये २४ जागांवर मतविभागणी
प्रकाश लिमये ः सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर, ता. १७ ः मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीत शिंदे गटाचे अक्षरश: पानिपत झाले आहे; मात्र शिवसेनेच्या या पडझडीत ठाकरे गटाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कारण ठाकरे गटाच्या मतविभागणीमुळे शिवसेनेला तब्बल २४ जागांवर पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
शिवसेनेच्या विभाजनानंतर मिरा-भाईंदरमधील बहुतांश नगरसेवकांनी शिंदे गटाची वाट धरली. त्यामुळे ठाकरे गट कमकुवत झाला; मात्र नेत्यांनी पक्ष सोडला असला तरी शिवसेनेचे पारंपरिक मतदार मोठ्या संख्येने ठाकरे गटासोबत असल्याचे चित्र निकालाच्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेने ८१ जागी तर ठाकरे गटाने ५६ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. निवडणुकीत ठाकरे गटाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही; मात्र ठाकरे गटाच्या आठ प्रभागांतील उमेदवारांना मिळालेल्या मतांमुळे शिंदे गटाचे २४ उमेदवार पराभूत झाले आहेत. तर सात जागांवर शिंदे गटाच्या उमेदवारांना मागे टाकत ठाकरे गटाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत.
‘या’ प्रभागांमध्ये फटका
- पेणकर पाडा प्रभाग १६ मध्ये शिवसेनेचे बहुसंख्येने मतदार आहेत. या प्रभागातील शिंदे गटाचे चारही उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले तर ठाकरे गटाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या प्रभागात शिंदे सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू भोईर निवडणूक लढवत असतानाही शिंदे गटाची पीछेहाट झाली.
- दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांच्या मतांची बेरीज भाजपच्या विजयी उमेदवाराच्या अधिक आहे. अशीच परिस्थिती लगतच्या मिरा गाव प्रभाग १५ मध्येही आहे. त्या ठिकाणच्या शिंदे गटाच्या चारही उमेदवारांना ठाकरे गटाने केलेल्या मतविभागणीमुळे पराभवाला सामोरे जावे लागले.
- भाईंदर पूर्वला गोडदेव, नवघर येथील प्रभाग १०, ११ दोन्ही शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातील तीन जागा, प्रभाग तीनमधील चार जागा, मिरा रोड येथील प्रभाग १३ मधील चार जागा, काशीमिरा येथील प्रभाग १४ मधील तीन जागा, प्रभाग १८, प्रभाग २३ मध्ये प्रत्येकी एका जागावर शिवसेना व ठाकरे गट यांच्यात मतविभागणी होऊन त्याठिकाणी भाजप विजयी झाले.
