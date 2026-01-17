वसई-विरारमध्ये ठाकरेंना अपयश
वसई-विरारमध्ये ठाकरेंना अपयश
बविआसोबत आघाडी नसल्याचा फटका
विरार, ता. १७ (बातमीदार) ः वसई-विरार पालिका निवडणुकीत महाविकास, बहुजन विकास आघाडीशी युतीची बोलणी सुरू होती. काँग्रेसने युतीला मान्यता दिली; पण ठाकरे गटाने निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्याने एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही.
वसई-विरार महापालिकेत शिवसेनेचे पाच नगरसेवक होते. तर भाजपचा एक नगरसेवक होता. शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाकरे गट एकटा पडला. त्यांचे चार नगरसेवक भाजप आणि शिंदे सेनेत गेले होते. त्याचा फटका ठाकरे गटाला बसला होता. नगरसेवक जरी सोडून गेले तरी कार्यकर्ते सेनेच्या मागे होते. वसई-विरारमध्ये बदललेल्या समीकरणानंतर बविआसोबत युतीची मानसिकता झाली होती. त्यासाठी बोलणी अंतिम टप्प्यात आली होती; परंतु शिवसेनेतील स्थानिक नेत्यांनी युतीबाबत निर्णय घेतला नसल्याने त्याचा फटका ठाकरे गटाला बसल्याचे दिसत आहे.
