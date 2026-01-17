तारापूरमध्ये प्रदूषणाविरोधात मोहीम
तारापूरमध्ये प्रदूषणाविरोधात मोहीम
धूळ नियंत्रणासाठी परिसरात पाणी फवारणी
बोईसर, ता. १७ (वार्ताहर) : आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील वाढत्या हवेच्या प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांना विविध अडचणी सहन कराव्या लागत होत्या. याबाबचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक प्रशासनाने तात्काळ हालचाली करत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
तारापूर एमआयडीसी परिसरातील रासायनिक, औषधनिर्माण, रंग, प्लास्टिक, अन्य अवजड उद्योगांमधून निघणारा धूर, विषारी वायू, रस्त्यावरील प्रचंड धुळीमुळे सालवड, कोलावडे, सरावली, बोईसर, खैरा, पास्थळ, पाम, टेंभी, कुंभवली गावातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. दुर्गंधी, डोळ्यांची जळजळ, श्वसनास त्रास, सतत खोकला, डोकेदुखी, मळमळ यासारख्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले होते.
----------------------------------
‘सकाळ’कडून पाठपुरावा
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर २०२३ सालचा जुना निर्देशांक दाखवण्यात येत असल्याचे ‘सकाळ’च्या पाहणीत स्पष्ट झाले. या बातमीची दखल घेताना हवा गुणवत्ता निर्देशांकाची डिजिटल स्क्रीन पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच मुख्य रस्त्यांवर नियमित पाणी, धूळ उडू नये, यासाठी पाणी फवारण्यात आले आहे.
