पशुसंवर्धन सह आयुक्त मोखाड्यात, शेतकऱ्यांना दिला दिलासा.
सकाळ बातमीचा परिणाम......
पशुसंवर्धन सह आयुक्त मोखाड्यात, शेतकऱ्यांना दिला दिलासा
मोखाडा, ता. १७ (बातमीदार) : जोगलवाडी ग्रामपंचायतीमधील जोगलवाडी परिसरात जनावरांना संसर्गजन्य रोगाची लागण होऊन पाच ते सात जनावर दगावल्याची बातमी सकाळमध्ये ‘बळीराजाचे पशुधन संकटात’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाली होती. त्याची दखल घेत, मुंबई येथील पशुसंवर्धन दुग्ध विकास सह आयुक्त (मुंबई विभाग ) डॉ. प्रशांत कांबळे यांनी या गावांना भेट देऊन पशुपालन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. सोबतच जनावरांच्या आजारावर त्वरित उपचार व लसीकरण करण्याच्या सुचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
दरम्यान, याच भागात बकऱ्यांनाही विचित्र आजाराची लागण होऊन, त्याही मृत्युमुखी पडू लागल्याने पशुपालन शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. या संपूर्ण परिसरात घडणाऱ्या घटनांच्या माहितीची बातमी सकाळने प्रसिद्ध केली होती. या बातमीची दखल मंत्रालय स्तरावर घेण्यात आली. त्यानंतर पशुसंवर्धन सह आयुक्त डॉ. प्रशांत कांबळे यांनी तातडीने जोगलवाडी गावाला भेट देत, तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी पीडित शेतकऱ्यांंशी संवाद साधत, या आजाराबाबत माहिती जाणून घेतली. तसेच त्यांनी यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगत त्यांना दिलासाही दिला आहे. यावेळी जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय जिल्हा उपायुक्त डॉ. बी. बोरकर, जिल्हा दुग्धव्यवस्थापन अध्यक्ष डॉ. प्रकाश हसनळकर, पालघर जिल्हा पशु वैद्यकीय व दुग्ध व्यवस्थापन समिती, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी खोडाळा विभाग यासह स्थानिक कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
सकाळच्या बातमीने प्रशासनाला जाग
मोखाड्यातील जोगलवाडीत विचित्र आजाराने जनावरांच्या मृत्यूची बातमी सकाळने १४ जानेवारीला ‘ बळीराजाचे पशुधन संकटात’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर तातडीने आजारी जनावरांचे लसीकरण सुरू केले आहे.
कोट....
पशुपालक शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना सह आयुक्त डाॅ. कांबळे यांनी सर्व जनावरांना वेळेवर उपचार व लस दिली जाईल असे सांगितले. तसेच स्थानिक डॉक्टर कर्मचारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. आपल्याला कुठलीही अडचण आल्यास आपण त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क करून, आपल्या जनावरांवर औषधोपचार करून घ्यावेत. गावात एक सुशिक्षित युवकास प्रशिक्षण देऊन प्राथमिक उपचार करण्यासाठी त्याला प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. तसेच मृत जनावरांबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून भरपाई बाबत कळवले जाईल असेही यावेळी डॉ. कांबळे म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.