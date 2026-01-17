मद्य तस्करीचा भांडाफोड
मद्य तस्करीचा भांडाफोड
उत्पादन शुल्क विभागाकडून ३७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
पालघर, ता. १७ ः महाराष्ट्रात प्रतिबंधित मद्याची पालघर जिल्ह्यात तस्करीचा प्रयत्न पालघरच्या उत्पादन शुल्क विभागाने हाणून पाडला आहे. या कारवाईत शुल्क विभागाने ३७ लाखांचा दारुसाठा जप्त केला आहे. जव्हार-नाशिक रस्त्यावर साकी हॉटेल समोर ही कारवाई केली गेली.
केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली व दीव-दमणमधील मद्य कर चुकवून पालघर जिल्ह्यात विक्रीसाठी आणले जात असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक सुनील देशमुख यांनी सहकाऱ्यांसह मद्य तस्करी करणारी गाडी जव्हार परिसरातून ताब्यात घेतली. यावेळी डहाणू येथील उत्पादन शुल्क विभाग, पालघर येथील भरारी पथकाने चारचाकी ताब्यात घेतले. या वाहनातून ऑनलाईन वस्तूंची खरेदी विक्री केली जात होती. टेम्पोच्या लोखंडी दरवाजातून मद्य सापडले.
--------------------------
दोन प्रकरणांत कारवाई
जव्हार येथील खंबाळा रस्ता अवैध मद्यसाठा तस्करी करणाऱ्या चारचाकी वाहनातून २१ बॉक्स बिअरचा साठा, वाहन असा दोन लाख ४९ हजारच्या जवळपासच्या मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तर उत्पादन शुल्क विभागाने आणखीन एक कारवाईत दोन लाखांच्या जवळपास मुद्देमाल जप्त केला आहे.
