कोल्हापूरच्या शेतकरी मेळाव्यात पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग
पालघरच्या शेतकऱ्यांची कोल्हापूर वारी
पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायद्याविषयी मेळाव्यात उत्स्फूर्त सहभाग
वाणगाव, ता.१७ (बातमीदार) ः पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा याबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने कोल्हापूर येथे शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्यात पालघर जिल्ह्यासह विविध तालुक्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मेळाव्यात कणेरी कृषि विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. रविंद्र सिंग, राहुरीच्या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. विजय शेलार, बाएफ संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी संजय पाटील, शास्त्रज्ञ डॉ. नरेंद्र काशीद यांनी अनुक्रमे पीक वाण संरक्षण कायदा, पीक वाण नोंदणी प्रक्रिया, जैवविविधता महत्त्व, स्थानिक जातीचे महत्त्व आणि सूक्ष्म सिंचन याविषयी सविस्तर माहिती दिली. पीक वाण संरक्षण या कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारे अधिकार, संरक्षण आणि लाभ याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
तर, परंपरागत शेतीतून जतन केलेल्या भात, नागली, वरी, राळा, कडधान्ये व भाजीपाला पिकांच्या स्थानिक जातींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा कसा उपयुक्त ठरतो, यावर चर्चासत्रात सखोल चर्चा झाली. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक वाणांचे महत्त्व अधिक वाढत असल्याचेही तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले.
मेळाव्यात सहभागी झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या मार्गदर्शनात्मक कार्यक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढत असून, आपले हक्क ओळखून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रेरणा मिळत असल्याची भावना व्यक्त केली. कोसबाड येथील कृषि विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ अशोक भोईर, संगणक तज्ज्ञ अनिल कुमार सिंग, दिपक वांगड यांनी या शेतकरी अभ्यास दौऱ्याचे यशस्वी आयोजन केले होते.
कृषि विज्ञान केंद्रात प्रदर्शन
कोल्हापूर कणेरी मठ कृषि विज्ञान केंद्रात स्थानिक जातीचे छोटेखानी प्रदर्शन आयोजित केले होते. या प्रदर्शनात पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, डहाणू येथील शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन भात, नागली, कडधान्य आदी पिकांच्या विविध स्थानिक जातींची मांडणी करून माहिती दिली. यामध्ये जव्हारचे प्रगतिशील शेतकरी सदाशिव राऊत, पांडुरंग चौधरी या प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. या कार्यक्रमाचे आयोजन कृषि विज्ञान केंद्राचे विलास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
