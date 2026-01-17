५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेतीची संकल्पना रुजवून शेतमालाचे सेंद्रिय
सेंद्रिय शेतीचा ‘आत्मा’कडून आवाहन
वाणगाव, ता.१७ (बातमीदार) : सेंद्रिय पद्धतीने शेतकऱ्यांनी शेती करावी. उत्पादनात वाढ, मातीचे आरोग्य आणि शेतजमीन परिसंस्थेतील सुधारणा या बाबतीत नैसर्गिक शेतीची परिणामकारकता अनेक रोजगार आणि ग्रामीण विकासाला पूरक अशी शेती पद्धती मानली जाते. शेतकरी गट, सेंद्रिय शेतमाल उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना चांगल्या प्रतीचा शेतमाल विकता येण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असे आत्माचे प्रकल्प संचालक विनायक पवार यांनी सांगितले आहे.
जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्र कोसबाड हिल, कृषी विभाग आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राज्य पुरस्कृत आत्मा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याती सेंद्रिय शेतीविषयी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. गावात सेंद्रिय शेतीची गरज, सेंद्रिय खते तयार करण्याच्या विविध पद्धती, हिरवळीची खते, जैविक खते, इम सोल्युशन, निळे हिरवे शेवाळ, अझोला, जीवामृत, जैविक कीटकनाशके व बुरशीनाशके आणि सेंद्रिय व इतर जैविक निविष्ठा यांची माहिती शेतकरी, कंपनीबाबत आणि सेंद्रिय शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापन याची माहिती प्रात्यक्षिकासह कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. भरत कुशारे आणि आत्माच्या टीमने दिली.
जिल्ह्यात पाच हजार हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून ही योजना राबविण्यात येत आहे. जमिनीमध्ये जिवाणूंची संख्या वाढविण्यासाठी रासायनिक कीटकनाशकांऐवजी जैविक कीटकनाशकांचा वापर फायदेशीर होईल, त्यामुळे कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सेंद्रिय पद्धतीने तयार करण्यात आलेली खते वापरावीत, असे आवाहन प्रकल्प संचालक विनायक पवार यांनी सांगितले.
जीवामृत हे नैसर्गिक शेतीमधील जमीन पोषणासाठी महत्त्वाचे आहे. याचा वापर पिक कालावधीत किमान चार वेळेस करावा, त्यामुळे आपल्या जमिनीमध्ये उपयोगी जिवाणूची संख्या वाढून पिकाला आवश्यक असलेले अन्नघटक उपलब्ध होतील, यांच्या वापराने पिकाचा उत्पादन खर्च कमी होऊन विषमुक्त अन्नपदार्थ पुढील पिढीला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना याचा वापर करावा
- डॉ. भरत कुशारे, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल.
