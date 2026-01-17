पोयनाडमध्ये राजकीय हालचालींना वेग
पोयनाडमध्ये राजकीय हालचालींना वेग
आंबेपूर मतदारसंघात ‘मिशन जिल्हा परिषद-पंचायत समिती’
पोयनाड, ता. १७ (बातमीदार) ः येत्या ५ फेब्रुवारीला राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी सार्वत्रिक मतदान होणार असून, या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अलिबाग तालुक्यातील आंबेपूर (कुर्डुस) जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि शहापूर पंचायत समिती मतदारसंघात ‘मिशन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती’ची सुरुवात झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
आंबेपूर (कुर्डुस) व शहापूर मतदारसंघातील पोयनाड, कुर्डुस, शहापूर, हाशिवरे या परिसरात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सक्रिय झाले असून, मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी घरोघरी भेटी, चर्चासत्रे आणि आढावा बैठका सुरू करण्यात आल्या आहेत. अधिकृत उमेदवारी अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी आतापासूनच राजकीय पक्षांनी प्रचाराची प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. सध्या विकासकामे, जनतेशी असलेला संपर्क आणि भविष्यातील विकासाचा आराखडा (व्हिजन) या मुद्द्यांवर पक्षांकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ काही दिवस शिल्लक राहिले असल्याने, प्रचाराची यंत्रणा हळूहळू गतिमान होत आहे. पोयनाड विभागात विविध पक्षांकडून संघटनात्मक बैठका, कार्यकर्त्यांचे नियोजन आणि मतदारसंघनिहाय आढावा घेतला जात आहे. पोयनाड परिसर हा प्रामुख्याने आंबेपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात समाविष्ट होत असल्याने, यंदा या मतदारसंघात कोणते राजकीय पक्ष उमेदवार उभे करतात आणि लढत दुहेरी की तिरंगी होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या स्थितीत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आघाडी घेत आढावा बैठकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मैदानात उतरायला सुरुवात केली आहे. आगामी काही दिवसांत प्रचार रॅली, जाहीर सभा, रोड शो आणि प्रत्यक्ष प्रचाराच्या माध्यमातून निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील या हालचालींमुळे आंबेपूर मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली आहेत.
