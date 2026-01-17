सीसीटीव्हीच्या आधारे मोबाईल चोरीचा गुन्हा उघड
सीसीटीव्हीच्या आधारे मोबाईल चोरीचा गुन्हा उघड
कर्जत रेल्वे स्थानकावरील प्रकार; आरोपी गजाआड
कर्जत, ता. १७ (बातमीदार) ः कर्जत रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर प्रवाशाचा मोबाईल फोन चोरण्याचा प्रकार घडला होता; मात्र कर्जत रेल्वे पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे तपास पथकाने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे कौशल्यपूर्ण तपास करत अवघ्या काही दिवसांत हा गुन्हा उघडकीस आणला असून आरोपीला अटक करण्यात यश मिळवले आहे.
दहिसर पूर्व, मुंबई येथील रहिवासी गणेश कालिदास कवठे (वय २३) यांनी याबाबत कर्जत रेल्वे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. शनिवारी (ता. १०) दुपारी १ ते २ वाजण्याच्या सुमारास ते कर्जत रेल्वे स्थानकावरील स्टेशन मास्तर कार्यालयाजवळील बाकड्यावर बसले होते. प्रवासाच्या थकव्यामुळे त्यांना झोप लागली असताना, अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या पॅन्टच्या खिशातून टेक्नो कंपनीचा मोबाईल फोन चोरून नेला. याप्रकरणी रविवारी (ता. ११) कर्जत रेल्वे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी रेल्वे स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहून संशयिताच्या हालचालींचा सखोल अभ्यास केला. तसेच गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी दहिवली, तालुका कर्जत परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी इंदिरानगर, गणपती मंदिराजवळील परिसरातून नयनेश ऊर्फ पिंट्या अरुण शिंदे (वय ४०, रा. दहिवली, ता. कर्जत) याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान आरोपीकडून सुमारे १५ हजार रुपये किमतीचा आकाशी रंगाचा टेक्नो कंपनीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला. आरोपीने चोरीचा गुन्हा केल्याची कबुली दिल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आरोपीवर यापूर्वीही कर्जत शहर पोलिस ठाणे व खालापूर पोलिस ठाण्यात चोरीचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
