कर्जत-खालापूरमध्ये पुन्हा परिवर्तन विकास आघाडी मैदानात
चार जिल्हा परिषद उमेदवारांची अधिकृत घोषणा; कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह
कर्जत, ता. १७ (बातमीदार) ः अलीकडेच पार पडलेल्या कर्जत नगर परिषदेच्या निवडणुकीत परिवर्तन विकास आघाडीला घवघवीत यश मिळाले होते. या यशामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, त्याच आत्मविश्वासाच्या जोरावर आता जिल्हा परिषद निवडणुकीतही आघाडीने सक्रिय तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) यांच्या संयुक्त परिवर्तन विकास आघाडीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या आघाडीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत सक्षम पर्याय देण्याचा निर्धार नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया शुक्रवार, ता. १६ पासून सुरू झाली असून २१ जानेवारीपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. याबाबतची माहिती मंगळवार, ता. १६ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कर्जत येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत परिवर्तन विकास आघाडीने पहिल्या टप्प्यात कर्जत तालुक्यातील दोन आणि खालापूर तालुक्यातील दोन अशा एकूण चार जिल्हा परिषद गटांतील अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केली. कळंब जिल्हा परिषद गटातून नारायण राजाराम डामसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), कडाव जिल्हा परिषद गटातून बाबू घारे (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), आत्करगाव जिल्हा परिषद गटातून श्रद्धा अंकित साखरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी) आणि चौक जिल्हा परिषद गटातून वैशाली विष्णू खैर (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत, कर्जत तालुकाप्रमुख बाजीराव दळवी, खालापूर तालुकाप्रमुख एकनाथ पिंगळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते बंधू पाटील, तालुकाप्रमुख दीपक श्रीखंडे, जिल्हा युवक अध्यक्ष अंकित साखरे यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. परिवर्तन विकास आघाडीच्या घोषणेमुळे कर्जत–खालापूरच्या राजकीय समीकरणांमध्ये नवे चैतन्य निर्माण झाले आहे.
पक्षीय बलाबल
कर्जत तालुक्यात एकूण ६ जिल्हा परिषद गट व १२ पंचायत समिती गण असून, खालापूर तालुक्यात ४ जिल्हा परिषद गट व ८ पंचायत समिती गण आहेत. उर्वरित जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या उमेदवारांची नावे येत्या काही दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. तसेच इतर समविचारी पक्षांशी युतीबाबत चर्चा सुरू असून, त्यानुसार पुढील राजकीय रणनीती आखली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
