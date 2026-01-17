बदलापूर नगरपरिषदेवर कथोरेंची ''पकड'' घट्ट
बदलापूर नगर परिषदेवर कथोरेंची पकड घट्ट
सर्व विषय समित्यांवर भाजपचा झेंडा
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या सहा विषय समित्यांच्या सभापतिपदासाठी झालेली निवडणूक बिनविरोध पार पडली. या निवडीमध्ये आमदार किसन कथोरे यांच्या समर्थकांचे पूर्ण वर्चस्व दिसून आले असून, सर्व महत्त्वाच्या समित्यांच्या चाव्या भाजपने आपल्याकडे ठेवल्या आहेत; मात्र या प्रक्रियेत शिवसेनेच्या नगरसेविकांच्या अनुपस्थितीमुळे महायुतीमधील अंतर्गत वादाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे.
शुक्रवारी (ता. १६) पीठासीन अधिकारी विजयानंद शर्मा यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. भाजपशिवाय अन्य कोणीही अर्ज न भरल्याने ही निवड बिनविरोध झाली. निवड झालेल्या सभापतींंपैकी रमेश सोळसे, किरण भोईर, संभाजी शिंदे आणि शैलेश वडनेर हे आमदार किसन कथोरे यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. त्यामुळे आगामी काळात नगर परिषदेच्या विकासकामांवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर कथोरेंचे थेट नियंत्रण असणार हे स्पष्ट झाले आहे. विषय समिती निवडीत भाजपने बाजी मारली असली, तरी शिवसेनेच्या चार नगरसेविकांच्या अनुपस्थितीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. शीतल राऊत, विजया राऊत, दीपाली लामतुरे व वैशाली पाटील या प्रक्रियेला अनुपस्थित राहिल्या. स्थायी समितीमध्ये जरी शिवसेनेचे वामन म्हात्रे यांची निवड झाली असली तरी नगरसेविकांची ही नाराजी शहरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
नवनिर्वाचित सभापती
सार्वजनिक बांधकाम समिती : रमेश सोळसे (शहराध्यक्ष, भाजप पूर्व)
स्वच्छता, वैद्यकीय व आरोग्य समिती : किरण भोईर (शहराध्यक्ष, भाजप पश्चिम)
नियोजन व विकास समिती : संभाजी शिंदे (जिल्हा महामंत्री, भाजप)
पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती : शैलेश वडनेर
महिला व बालकल्याण समिती : प्रणीता कुलकर्णी (सभापती), रिद्धिता घोरपडे (उपसभापती)
शिक्षण समिती : प्रियांका दामले (उपनगराध्यक्षा तथा पदसिद्ध सभापती)
स्थायी समिती सदस्य निवड
शरद तेली (गटनेते, भाजप)
राजेंद्र धुळे (नगरसेवक, भाजप)
वामन म्हात्रे (शिवसेना शहरप्रमुख)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.