ट्रान्सफॉर्मरला आग
देवदयानगरमध्ये ट्रान्स्फॉर्मरला आग
ठाणे, ता. १७ : शिवाईनगर परिसरातील देवदयानगर येथे असलेल्या महावितरणच्या ट्रान्स्फॉर्मरला शनिवारी (ता. १७) दुपारी अचानक आग लागली. सुदैवाने, ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेत २० मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झालेली नाही. शनिवारी दुपारी १२.४५ वाजण्याच्या सुमारास देवदयानगर येथे महावितरणच्या ट्रान्स्फॉर्मरला अचानक किरकोळ आग लागली. आगीची माहिती मिळताच, ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान एका फायर इंजिनसह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनीही सुरक्षेच्या कारणास्तव तत्काळ विद्युत पुरवठा खंडित केला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नानंतर अवघ्या २० मिनिटांत आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणली. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून, आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
