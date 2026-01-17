राजकीय समीकरणांना कलाटणी
भिवंडी, ता. १७ (बातमीदार) : भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांनी अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल देत पारंपरिक राजकारणाला धक्का दिला आहे. राजकीय घराण्यांशी संबंधित अनेक दिग्गज नेते व उमेदवारांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला असून, मोठ्या संख्येने नवीन चेहरे विजयी झाले आहेत. या निकालांवरून उमेदवारांची प्रतिष्ठा किंवा ओळख यापेक्षा स्थानिक प्रश्न, कामगिरी आणि जनतेच्या अपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भिवंडी महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १ मधील लढत विशेष चर्चेत राहिली. भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार महेश चौगुले यांचे पुत्र मित महेश चौगुले यांचा कोणार्क विकास आघाडीचे उमेदवार अॅड. मयुरेश पाटील यांनी पराभव केला. महापालिकेच्या राजकारणात आणि भविष्यातील महापौरपदाच्या शर्यतीत नव्या चेहऱ्यांची नोंद होत असल्याने या विजयाकडे तरुण मतदारांचे विशेष लक्ष लागले होते. त्याचप्रमाणे, माजी उपमहापौर अहमद हुसेन सिद्दीकी यांनाही मोठा धक्का बसला. त्यांच्या दोन्ही मुलांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणारे अमीर सिद्दीकी (प्रभाग २-अ) आणि अविश सिद्दीकी (प्रभाग ४-अ) या दोघांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या उमेदवारांकडून पराभव स्वीकारावा लागला. हा निकाल समाजवादी पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
शिवसेनेचे माजी आमदार रूपेश म्हात्रे यांचे बंधू आणि माजी नगरसेवक संजय लक्ष्मण म्हात्रे यांनाही निवडणुकीत अपयश आले. प्रभाग ९-अ मधून शिवसेना (शिंदे गट) चे उमेदवार असलेल्या संजय म्हात्रे यांचा काँग्रेसचे उमेदवार तारिक अब्दुल बारी मोमीन यांनी तब्बल ९,०५४ मतांनी पराभव केला. हा विजय काँग्रेस पक्षासाठी मनोबल वाढवणारा ठरला आहे. दरम्यान, प्रभाग ३ (अ, ब, क, ड) मध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (एकतावादी)चे माजी नगरसेवक निकम विकास यांच्या संपूर्ण पॅनलला काँग्रेस पक्षाकडून पराभव पत्करावा लागला. संपूर्ण आरपीआय (एकतावादी) पॅनलचा पराभव हा स्थानिक राजकारणात मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्व निकालांवरून भिवंडीतील मतदारांनी यावेळी पारंपरिक राजकारणाला स्पष्ट नकार देत बदलाची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याचा आणि काही स्थापित नेत्यांना नाकारण्याचा हा संदेश आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचा राजकीय संकेत मानला जात आहे.
निसटता पराभव
भिवंडी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि प्रभाग २२ मधील भाजपचे उमेदवार श्याम अग्रवाल यांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत अपक्ष उमेदवार नितेश नामदेव ऐनकर यांनी त्यांचा अवघ्या २१ मतांनी पराभव केला. श्याम अग्रवाल यांना ६,०५४ मते, तर नितेश ऐनकर यांना ६,०७५ मते मिळाली. हा निसटता पराभव भाजपच्या कार्यकर्त्यांना जिव्हारी लागल्याचे चित्र आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.