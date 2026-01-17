शहरप्रमुखाच्या कार्यालयाची तोडफोड
जुईनगर, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक निकालानंतर नेरूळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शहरप्रमुख विजय माने यांच्या कार्यालयाची प्रभागातील विजयी भाजप उमेदवाराच्या नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून मतदारही भयभीत झाले होते. या घटनेत एकूण १८ जणांवर नेरूळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजयाचा उन्माद नको. जनतेची सेवा करा, असा सल्ला मुंबईतून विजयी उमेदवारांना दिला असताना नवी मुंबईत ही घटना घडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शहरात भाजपची सत्ता येऊन संबंधित उमेदवाराच्या पदरात विजय पडला असूनसुद्धा केवळ विरोधक असल्याच्या रागातून कार्यालयाच्या केलेल्या तोडफोडीमुळे नवी मुंबई निवडणूक निकालाला गालबोट लागले.
नवी मुंबईत भाजपची एकहाती सत्ता, शिवाय मंत्री गणेश नाईक यांनी, निवडणूक संपली, शिंदेंशी वैर संपले, असे व्यक्तव्य केले असताना नेरूळ येथे भाजप उमेदवाराच्या नातेवाईक आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रकाराने परिसरात घटनेचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर जल्लोषादरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी शिवसेना उमेदवाराच्या कार्यालयात घुसून काचफोड व साहित्याची नासधूस केली.
