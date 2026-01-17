मोटारसायकलस्वाराचा खारघर येथे मृत्यू
नवी मुंबई (वार्ताहर) : खारघरमधील उत्सव सर्कलजवळ भरधाव सिमेंट काँक्रीट बल्करने मोटारसायकलला धडक दिल्याने स्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १६) दुपारी घडली. खारघर पोलिसांनी सिमेंट बल्कर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे. अशोक मादापाटील (वय ६६) हे खारघर सेक्टर १२ मधील सनसफल सोसायटीत कुटुंबासह राहत होते. शुक्रवारी दुपारी ते कामानिमित्त मोटारसायकलवरून सेंट्रल पार्ककडून खारघर महामार्गाकडे जात होते. त्यांची मोटारसायकल उत्सव चौकातील वळणावर सिमेंट बल्कर वाहनाने त्यांना धडक दिली. त्यामुळे ते मोटारसायकलसह बल्करखाली आले. या अपघातात अशोक मादापाटील हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा काही वेळातच मृत्यू झाला.
