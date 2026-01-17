प्रभाग सहामध्ये चुरशीची लढत
प्रभाग सहामध्ये चुरशीची लढत
भाजपचे तीन तर बविआचा एक उमेदवार विजयी
विरार, ता. १७ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ६ ध्ये निवडणूक चित्र स्पष्ट झाले असून, येथे भाजप विरुद्ध बहुजन विकास आघाडी अशी लढत होती. या प्रभागात तीन उमेदवार भाजपचे तर एक उमेदवार बहुजन विकास आघाडीचा निवडून आला आहे.
या प्रभागात भाजपने आक्रमक रणनीती आखत अधिक उमेदवार उतरवले होते. त्याचा फायदा उमेदवारांना झाला. दुसरीकडे बहुजन विकास आघाडीने पारंपरिक ताकद कायम ठेवत भाजपला थेट लढत दिली. मात्र बहुजनचा एकमेव उमेदवार येथे निवडून आला आहे. प्रभाग क्रमांक ६ मधील अ प्रभागात भाजपच्या योगिता करंजकर यांनी बहुजन विकास आघाडीच्या ऋषिका पाटील यांना पराजित केले. योगिता करंजकर यांना ९,२७५ मते मिळाली, तर पाटील यांना ८,२२७ मते मिळाली. ब प्रभागामध्ये बहुजन विकास आघाडीच्या संगीता किशोर भेरे यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या रोशनी जाधव यांचा १,२६९ मतांनी पराभव केला. भेरे यांना ८,८५३ तर जाधव यांना ७,५८४ मते मिळाली. क प्रभागामध्ये भाजपाचे नारायण सुरेश मांजरेकर यांनी बहुजन विकास आघाडीच्या विनोद सुदाम पाटील यांचा २,०५० मतांनी पराभव केला. मांजरेकर यांना ९,७२७ तर पाटील यांना ७७७ मते मिळाली. ड प्रभागामध्ये भाजपच्या हितेश नरेंद्र जाधव यांनी बहुजन विकास आघाडीच्या स्वप्नील सुरेश पाटील यांचा पराभव केला असून, जाधव यांना ८,४०६ तर पाटील यांना ७,७१८ मते मिळाली. ६८८ मतांनी जाधव यांनी पाटील यांच्यावर विजय मिळवला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.