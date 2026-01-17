चारोटी ते पालघर लॉंग मोर्चा
लाँग मोर्चसाठी मोर्चेबांधणी
राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीत बदल
कासा, ता. १७ (बातमीदार)ः जल, जंगल आणि जमिनीच्या प्रश्नावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच इतर संघटनांच्या वतीने सोमवारी )ता. १९)रोजी चारोटी नाका ते पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने वाहतुकीत मोठे बदल केले आहेत.
अप्पर जिल्हाधिकारी सुभाष बागडे यांनी याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार महामार्गावरील जड व अवजड वाहनांना १९ व २० जानेवारीला प्रवेश बंद ठेवण्यात येणार आहे. १९ जानेवारी रोजी सकाळी ८ ते रात्री १० वाजेपर्यंत, तसेच २० जानेवारी रोजी सकाळी ६ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे. लॉंग मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांनी गर्दी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने तसेच इतर अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना लागू राहणार नाही.
------------------------------
जड वाहनांसाठी निर्बंध
गुजरातकडून पालघर, घोडबंदर, ठाणे, मुंबई व नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या सर्व जड व अवजड वाहनांना चारोटी नाका येथे प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. ही वाहने अच्छाडनाका ते आंबोली दरम्यान असलेल्या हॉटेल, ढाबे, पेट्रोल पंप तसेच सुरक्षित पार्किंगच्या ठिकाणी थांबवावी लागणार आहेत.
--------------------------------
हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग
हलक्या वाहनांनी महालक्ष्मी ब्रिज-वाघाडी मार्गे कासा- तलवाडा- विक्रमगड-पाली फाटा ते मनोर या मार्गाचा वापर करावा. तसेच चारोटी नाका – सारणी-निकले-आंबोली- मसाड, पेठ-नागझरी या पर्यायी मार्गाचाही अवलंब करता येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
