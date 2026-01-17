उत्तर-मध्य मुंबईत ठाकरेच वजनदार!
उत्तर-मध्य मुंबईत ठाकरेच वजनदार!
शिवसेना ठाकरे गटाला सर्वाधिक ११ जागा; भाजप दुसऱ्या स्थानी
बापू सुळे/मयूर फडके
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : निवडणूक कोणतीही असो, मुंबई म्हटले की ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’च्या अंगणात कोण, उत्तर-मध्य मुंबईत कोणाचे वर्चस्व, असे प्रश्न असतात. ‘मातोश्री’चे अंगण असलेल्या या विभागात पुन्हा ठाकरेच वजनदार ठरले आहेत. या लोकसभा मतदारसंघात सुमारे ३७ प्रभाग असून, त्यापैकी ११ जागा शिवसेना ठाकरे गटाने जिंकून आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. दस्तुरखुद्द मातोश्री निवासस्थान असलेल्या प्रभाग क्र. ९३मधून ठाकरे गटाच्या उमेदवार विजयी ठरल्या आहेत. त्यामुळे उत्तर-मध्य मुंबईत ठाकरे यांचाच करिष्मा चालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उत्तर-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघात वांद्रे पूर्व, वांद्रे पश्चिम, विलेपार्ले, कलिना, चांदिवली आणि कुर्ला या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. मराठी, मुस्लिम आणि दलित मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या या मतदारसंघांकडे नेहमीच मुंबईचे लक्ष असते. शिवसेना ठाकरे गटाने लोकसभा निवडणुकीत, विधानसभा निवडणुकीत आणि आता पालिका निवडणुकीतही ‘मातोश्री’ परिसर असलेला प्रभाग जिंकत वर्चस्व कायम राखले आहे. उत्तर-मध्य मुंबईत सर्वाधिक ११ प्रभाग शिवसेना ठाकरे गटाने एकहाती जिंकले असून, नऊ प्रभागांसह भाजप दुसऱ्या स्थानी आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे गटाने प्रत्येकी सात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीन प्रभागांत विजय मिळवला आहे. ठाकरे गटाला कुर्ला, कलिना आणि वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
लाेकसभा, विधानसभा ते पालिका
- २०२४मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड तर भाजपचे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांच्यात प्रमुख लढत झाली. यात गायकवाड यांनी १६ हजारांहून अधिक मताधिक्क्याने विजय मिळवला होता.
- विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे वरुण सरदेसाई यांनी तब्बल ११ हजार मतांनी विजयी मिळवून ‘मातोश्री’च्या अंगणात शिवसेनेचाच आवाज बुलंद केला.
- आता महापालिका निवडणुकीत ‘मातोश्री’ निवासस्थान असलेल्या प्रभाग क्र. ९३मधून शिवसेना ठाकरे गटाच्या रोहिणी कांबळे यांनी तब्बल १० हजारांहून अधिक मते घेऊन शिवसेना शिंदे गटाच्या सुमित वाजळे यांचा पराभव केला.
ठळक मुद्दे
- मराठी मतदारांची ठाकरेंना एकगठ्ठा मते
- ‘मातोश्री’ची प्रतिष्ठा राखली
- एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांची मेहनत कामी
- काँग्रेस आणि ठाकरेंची एकमेकांना मदत
पालिका निवडणुकीतील चित्र
शिवसेना ठाकरे : ११
भाजप : ९
शिवसेना : ७
काँग्रेस : ७
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ३
विधानसभेतील बलाबल
शिवसेना (ठाकरे)
- वांद्रे पूर्व विधानसभा
- कलिना विधानसभा
शिवसेना
- कुर्ला विधानसभा
- चांदिवली विधानसभा
भाजप
- वांद्रे पश्चिम विधानसभा
- विलेपार्ले विधानसभा
