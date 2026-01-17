मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातून ओलमनमध्ये स्वच्छतेचा जागर
ओलमनमध्ये स्वच्छतेचे धडे
कर्जत, ता. १७ (बातमीदार) ः कर्जत तालुक्यातील ओलमन ग्रामपंचायत हद्दीत शुक्रवारी (ता. १६) विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत श्रमदानाच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसर स्वच्छ केला. ग्रामपंचायत कार्यालय, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य वर्धिनी केंद्र तसेच समाज मंदिर अशा सार्वजनिक ठिकाणांची साफसफाई करण्यात आली. या स्वच्छता मोहिमेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय ठरला.
या उपक्रमाची सुरुवात ओलमन ग्रामपंचायत हद्दीतील मौजे बोरगाव येथून करण्यात आली. बोरगावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, जिल्हा परिषद शाळा, आरोग्य वर्धिनी उपकेंद्र, अंगणवाडी केंद्र तसेच समाज मंदिर परिसरात स्वच्छता करण्यात आली. या वेळी ग्रामविकास अधिकारी आचार्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी रोशन खडेकर, लेखनिक संजय पादीर, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्रामरोजगार सेवक तसेच महिला बचत गटांच्या सदस्यांनी श्रमदान केले.
दरम्यान, ओलमन ग्रामपंचायत हद्दीतील बोन्डेशेत येथील आदिवासी पाड्याजवळ उल्हास नदीवर वनराई बंधारे बांधण्यात आले. बोन्डेशेत-पेंढरी येथील ग्रामस्थांच्या सहकार्याने हे बंधारे उभारण्यात आल्याने पाणी साठवण आणि शेतीसाठी त्याचा लाभ होणार आहे. चला घडवूया आदर्श आणि समृद्ध गाव, स्वच्छतेतून देऊया ओलमनला नवी ओळख, असा संदेश देत ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन ही मोहीम यशस्वी केली.
