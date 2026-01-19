(मुंबई टुडेसाठी)आधुनिक समाजात सफाई कामगारांचे सर्वांत गंभीर प्रश्न
सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सामाजिक मानसिकतेत बदल आवश्यक
बेझवाडा विल्सन यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. १९ : मुंबईसह देशभरातील सफाई कामगारांचे प्रश्न हा आधुनिक समाजातील सर्वात गंभीर विषय आहे. केवळ कायदे करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत मूलभूत बदल होणे काळाची गरज आहे, असे मत सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे राष्ट्रीय संयोजक बेझवाडा विल्सन यांनी व्यक्त केले.
मुंबई विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र, अनुसंधान ट्रस्ट आणि सेहत यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (ता. १७) कलिना संकुलात विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्य, मानवी हक्क आणि घटनात्मक मूल्ये या विषयावर विल्सन यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. सफाई कामगारांच्या सुविधा, आरोग्य आणि निवाऱ्याचे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा जाती व श्रमाशी असलेला संबंध सामाजिक चळवळींच्या अनुभवातून मांडण्यात आला. या चर्चेमुळे संशोधक, विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या गंभीर विषयाकडे पाहण्याची एक नवीन आणि मानवी दृष्टी मिळाली.
मान्यवरांची उपस्थिती
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अनुसंधान ट्रस्टच्या डॉ. विभूती पाटील यांनी संस्थेचा परिचय करून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राच्या संचालिका डॉ. मनीषा करणे यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रवि दुग्गल यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि मानवी हक्क यांमधील परस्परसंबंध स्पष्ट करीत व्यावहारिक उपाययोजनांवर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी डॉ. सुमेध पारधे, राशी बग्गा यांच्यासह अनेक प्राध्यापक, संशोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
