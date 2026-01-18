पालघरमध्ये ‘ अरुणोदय सिकलसेल निर्मूलन ’ विशेष मोहीम
वाणगाव, ता. १८ (बातमीदार) : पालघर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तारापूर येथे गुरुवार, १५ जानेवारी रोजी ‘अरुणोदय सिकलसेल निर्मूलन’ विशेष अभियान कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत १५ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान ० ते ४० वयोगटातील सर्व पुरुष व स्त्रियांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून घरी जाऊन मोफत सिकलसेल तपासणी केली जाणार आहे.
सिकलसेल हा आनुवंशिक आजार असून, माता-पित्यांकडून आपल्या अपत्याला हा आजार होऊ शकतो. या आजारात शरीरातील रक्तपेशी गोलाकार असतात, मात्र सिकलसेलमुळे त्या निमुळत्या विळ्याच्या आकाराच्या होतात. त्यामुळे रक्तवाहिनीतून शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन पुरवठा करताना अडथळा निर्माण होतो. तसेच, सिकलसेल पेशी सांध्यांवर किंवा इतर ठिकाणी एकमेकात अडकून रक्ताच्या गुठळ्या तयार करतात, ज्यामुळे त्या भागातील रक्तपुरवठा कमी होतो आणि तीव्र वेदना व सूज निर्माण होते. दरम्यान, ही विशेष मोहीम पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शशिकांत साळुंखे, व तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तन्वीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडत आहे. कार्यक्रमाचा शुभारंभ ग्रामपंचायत तारापूरच्या सरपंच श्रीमती संध्या पागधरे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला. त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात सर्व नागरिकांना सिकलसेल तपासणी करून घेण्याचे आणि घरी आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच या कार्यक्रमासाठी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. उमेश अहिरे, सदस्या निकिता पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश पाटील, आरोग्य सहायिका नीलू नवले, आरोग्य सहाय्यक नरेंद्र चोथे, तसेच इतर सर्व आरोग्य कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते.
या आजारावर सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधोपचार दिला जातो. नागरिकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्राथमिक आरोग्य केंद्र तारापूरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पांचाळ यांनी केले.