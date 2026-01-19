आंतरराष्ट्रीय क्रीडा परिषदेत टिटवाळ्याच्या क्रीडा प्रशिक्षकाची जागतिक छाप
टिटवाळ्याच्या हरीष वायदंडे यांचा जागतिक स्तरावर डंका
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा परिषदेत पटकावला प्रथम पुरस्कार
टिटवाळा, ता. १९ (वार्ताहर) : जागतिक क्रीडा व शारीरिक शिक्षण क्षेत्रात टिटवाळ्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. टिटवाळ्यातील विनायक मार्शल आर्टस् अॅण्ड फिटनेस झोनचे प्रशिक्षक आणि संशोधक हरीश वायदंडे यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानाचा प्रथम पुरस्कार पटकावून महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढवला आहे. शारीरिक शिक्षण, क्रीडा विज्ञान आणि सामाजिक आरोग्य या विषयांवरील दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद व ग्लोबल कॉन्क्लेव्हमध्ये त्यांच्या संशोधन कार्याची दखल घेत हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.
मुंबई शारीरिक शिक्षण मंडळाच्या शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयात आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत कोरिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, मलेशिया, अर्जेंटिना, जपान व स्पेन यांसह विविध देशांतील क्रीडातज्ज्ञ, संशोधक व शिक्षणतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विज्ञानातील नवनवीन संशोधने, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती व सामाजिक आरोग्याशी निगडित विषयांवर या परिषदेत सखोल मंथन झाले.
या परिषदेत हरीश वायदंडे यांनी त्यांच्या पीएचडी संशोधनावर आधारित स्वसंरक्षण या विषयावरील शोधनिबंध सादर केला. तब्बल १२० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय संशोधन सादरीकरणांमधून त्यांच्या संशोधनाची निवड करीत ‘सर्वोत्कृष्ट संशोधन सादरीकरण प्रथम पुरस्कार’ देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. आयोजकांच्या हस्ते त्यांना प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले असून, हा संशोधन पेपर परिषदेच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे.
या यशामागे त्यांचे मार्गदर्शक व प्रशिक्षक, राज्य युवा पुरस्कार विजेते विनायक कोळी यांचे मोलाचे योगदान लाभल्याचे हरीश वायदंडे यांनी सांगितले. स्वसंरक्षण क्षेत्रातील कोळी यांचे सखोल ज्ञान, तांत्रिक कौशल्य आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अनुभवामुळे हे संशोधन अधिक प्रभावी, उपयुक्त व समाजाभिमुख ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. या यशाबद्दल क्रीडा क्षेत्र, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था व नागरिकांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.