रंगाच्या विश्वात चिमुकले दंग
वरखंड्यात भरली बालचित्रकारांची शाळा
कासा, ता. १८ (बातमीदार)ः शालेय विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव देण्यासाठी दरवर्षीच्या परंपरेनुसार दापचरी येथील शांतिकुमार आदिवासी विद्यामंदिर, वरखंडा येथे ‘सकाळ’ एनआयईची स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पडली. या स्पर्धेचे यंदा तेरावे वर्ष आहे.
तलासरी, झरी, उंबरगाव, वेवजी, मोडगाव परिसरातील १० खासगी व जिल्हा परिषद शाळांमधील ५९८ विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी स्वेटर, कार, कुत्रा, परसबाग, रांगोळी, बस स्टँड, रस्सीखेच, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट अशा विविध विषयांवर कल्पकपणे रंगतदार चित्रे साकारली. स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका मीना सांबर, स्पर्धा केंद्रप्रमुख डॉ. दत्तात्रय शिंदे, तसेच शिक्षक यशवंत थापड, सुभाष वसावला, सुशील राबड, दीपिका लेंडे, ललिता पाटील, प्रतीक्षा ठाकरे, राजेश कोदे, प्रवीण वानखेडे, शैलेश जोंधळेकर, पंकज सांबर यांच्यासह सर्व सहकारी शिक्षकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. चार शालेय गटांत ही स्पर्धा घेण्यात आली.
शाबासकीची जोड
उंबरगाव येथील व्यावसायिक गोपीकिशन हेगडे यांनी सर्व सहभागी मुलांना पेन्सील देऊन प्रोत्साहन दिले. तसेच ‘सकाळ’च्या उपक्रमामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील बालकलाकारांना व्यासपीठ मिळाले असून, त्यांच्या कलागुणांना नवी दिशा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली.