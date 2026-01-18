मुंबई
विरारमध्ये ३८६ स्पर्धक सहभागी
‘सकाळ’ बालकुमार चित्रकला स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद
विरार, ता. १८ (बातमीदार)ः विरारच्या यश विद्यानिकेतन शाळेतील चित्रकला स्पर्धेत ३८६ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. विरारमध्ये ‘सकाळ’ बालकुमार चित्रकला स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेला पालकांची मोठ्या प्रमाणात असलेली उपस्थिती उत्साह वाढवणारी होती.
या स्पर्धेत अ गट ७८, ब गट १०४, क गट १२८, ड गट ७६ स्पर्धक सहभागी झाले होते. या स्पर्धेसाठी युगंधरा पाटील, कृतिका भोईर, भाग्यश्री पाटील, मयुरी राऊत, नितीश गुप्ता, भारत राऊत यांनी मदत केली. शाळेचे शिक्षकेतर कर्मचारी किरण वैती, पूनम कावणकर सुधा कांबळे यांनी सहकार्य केले.