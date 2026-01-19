ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दुर्बिणीतून आकाशगंगेचे दर्शन
टोकावडे, ता. १९ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी गोडी निर्माण व्हावी आणि त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने प्राणिक आरोग्यम फाउंडेशन, ठाणे यांच्या वतीने बालक विकास प्रकल्पांतर्गत वैशाखरे परिसरातील वाघाची वाडी-पेंढरी येथे शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी खगोलशास्त्र दर्शन कार्यशाळा घेण्यात आली. ही कार्यशाळा शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी ७.३० ते रात्री ११.३० या वेळेत उत्साहात आणि यशस्वीरीत्या पार पडली.
ग्रामीण भागात विज्ञान विषयाचे प्रयोगात्मक शिक्षण मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांसह पालक आणि शिक्षकांकडूनही मोठा प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेसाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ज्येष्ठ खगोल अभ्यासक प्रकाश पाखरे उपस्थित होते. तीन दशकांहून अधिक काळ खगोलशास्त्राचा अभ्यास आणि संशोधन करणाऱ्या पाखरे यांनी विद्यार्थ्यांना आकाशातील ग्रह-तारे, तारकागुच्छ, तारामंडळे तसेच आकाशगंगेविषयी सोप्या, रंजक आणि समजण्यास सुलभ भाषेत माहिती दिली.
कार्यशाळेदरम्यान विद्यार्थ्यांना दुर्बिणीच्या साह्याने प्रत्यक्ष आकाश निरीक्षणाची अनोखी संधी देण्यात आली. शनी आणि गुरू ग्रह, सप्तर्षी मंडळ, ध्रुवतारा तसेच विविध तारकागुच्छांचे त्यांनी प्रत्यक्ष दर्शन घेतले. यासोबतच शर्मिष्ठा, देवयानी, ययाती यांसारख्या तारामंडळांची ओळख करून देण्यात आली. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुभव पहिलाच असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य, आनंद आणि कुतूहल स्पष्टपणे झळकत होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञानाचे प्रत्यक्ष अनुभव देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करताना संस्थेचे अध्यक्ष आदित्य राऊळ यांनी सांगितले की, अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनात नवी दिशा आणि प्रेरणा निर्माण होते. भविष्यातही अशा प्रकारचे शैक्षणिक व वैज्ञानिक उपक्रम सातत्याने राबविले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
विज्ञान अभ्यासाची आवड
खगोलशास्त्र कार्यशाळेत वैशाखरे, चासोळे, पेंढरी, प्रधानपाडा आणि गोड्याचा पाडा येथील सत्तरहून अधिक शाळकरी विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रश्न विचारत आकाश आणि विश्वाविषयी अधिक जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास; तसेच विज्ञान अभ्यासाची आवड वाढण्यास मोठी मदत झाल्याची भावना उपस्थित पालक आणि शिक्षकांनी व्यक्त केली.
टोकावडे : मुरबाड तालुक्यातील वैशाखरे परिसरातील विद्यार्थ्यांनी दुर्बिणीतून आकाश दर्शनाचा अनुभव घेतला.
