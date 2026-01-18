दीपक रावरे व्यवस्थापकपदी
दीपक रावरे व्यवस्थापकपदी
बोईसर, ता. १८ (वार्ताहर) : पालघर जिल्हा खो-खो असोसिएशनचे सहकार्यवाह, पंचप्रमुख दीपक रावरे यांची शालेय राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र किशोर संघाच्या व्यवस्थापकपदी निवड झाली आहे. राजस्थानमधील केकरी येथे १६ ते २१ जानेवारीदरम्यान ही स्पर्धा होणार आहे.
गेली अनेक वर्षे पंच, संघटक व मार्गदर्शक म्हणून खो-खोच्या विकासासाठी दीपक रावरे यांनी कार्य केले आहे. निःपक्षपाती पंच, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नवोदित पंच घडवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक पंच आज राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये कार्यरत आहेत. या निवडीमुळे पालघर जिल्ह्यातील क्रीडाप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पालघर जिल्ह्यातील खो-खो संस्कृतीच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीची राष्ट्रीय स्तरावरील पोचपावती मानली जात आहे. त्यांच्या अनुभवाच्या बळावर महाराष्ट्र किशोर संघ कामगिरी करेल, असा विश्वास आहे.