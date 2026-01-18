सकाळ चित्रकला स्पर्धेला चिमुकल्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धेला चिमुकल्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
डोंबिवलीतील के. आर. कोतकर विद्यालयात पार पडली स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ ः गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ गाजलेली ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धेला यंदादेखील बाल चित्रकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. डोंबिवली पूर्वेतील के. आर. कोतकर विद्यालयात ही स्पर्धा रविवारी (ता. १८) पार पडली. सुमारे २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवला. परीक्षांचा हंगाम नुकताच संपला असला तरी रविवारी मुलांनी कंटाळा न करता या स्पर्धेत आपली उपस्थिती लावली.
विद्यार्थ्यांना चित्रकलेच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी लोकप्रिय अशी ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धा रविवारी सकाळी उत्सहात पार पडली. रिलायन्स डिजिटल या स्पर्धेचे असोसिएट पार्टनर असून, माय रोबो डॉट इन हे टेक पार्टनर आहेत.
सकाळी ८ वाजल्यापासूनच केंद्रावर मुलांची लगबग सुरू झाली होती. आवडता पाळीव प्राणी आणि गणपतीची मिरवणूक, घराच्या अंगणातील बगीचा असे सुरेख चित्र चिमुकल्यांनी रेखाटले, तर पर्यावरणाची होणारी हानी याचे वास्तव दाखवणारे आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना देणारे संदेश असे चित्र मोठ्या मुलांनी रेखाटले. चेहऱ्यावर कोणतीही चिंतेची अढी न आणू देत हसत-खेळत, मजा-मस्ती करत मुलांनी ही परीक्षा दिली. या स्पर्धेचे नियोजन यशस्वी पार पाडण्यासाठी शाळेतील शिक्षक लता राठोड, सोनाली सोमवंशी तसेच कर्मचारी मयुरी आवटे, सविता परब यांनी मोलाची मदत केली.
