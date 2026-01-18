भाजपचा सत्ताधाऱ्यांवर अकुंश
भाजपचा सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश
वसई-विरार पालिकेत ४३ नगरसेवकांचे बळ
वसई, ता. १८ (बातमीदार) ः वसई-विरार पालिकेवर बहुजन विकास आघाडीची सत्ता आली असली तरी भाजपचे संख्याबळ ४३ ने वाढले आहे. त्यामुळे विरोधी बाकावर महायुतीचे ४४ नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणार असल्याचे चित्र आहे.
बहुजन विकास आघाडीची २००९ला एकहाती सत्ता आली होती. गेल्या निवडणुकीत पाच शिवसेनेचे तर भाजपचा एकमेव नगरसेवक महापालिकेत होता. तर १०९ जागांवर बहुजन विकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी होते. त्यामुळे विरोधकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी होती; परंतु नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ४३ जागा भाजप, शिंदे शिवसेना गटाने एका जागेवर यश मिळवले आहे. त्यामुळे विरोधी बाकावर बसून सत्ताधाऱ्यांकडून घेण्यात येणारी विकासकामे किंवा अन्य निर्णयावर बोलण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
पालिकेत दबदबा राहणार
- वसई-विरार महापालिकेत अन्य पक्षांची ताकद वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळाल्यानंतर संघटनावाढीकडे लक्ष दिले आहे. तसेच कार्यकर्त्यांची फळी तयार केली आहे. अन्य पक्षातील नाराजांमुळे पक्षीय बळ वाढले आहे.
- शहरात नवघर, माणिकपूर, विरार, नालासोपारा, वसई नगर परिषदेवर बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व होते. त्यानंतर पालिकेत त्यांचीच सत्ता होती; परंतु आता बहुजन विकास आघाडीनंतर दुसरा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख निर्माण झाली आहे.
- सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला विरोधी बाकावरून लक्ष्य करण्यासाठी भाजप राजकीय खेळी खेळणार असे दिसते. त्यामुळे जरी बहुजन विकास आघाडीने तिजोरीच्या चाव्या मिळवल्या असल्या तरी भाजपचा दबदबा दिसणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
ग्रामीण भागांतून ‘बविआ’ला पसंती
वसई विधानसभेतून विवेक पंडित निवडून आले होते. त्यानंतर पालिकेवर जनआंदोलन समितीचे २३ नगरसेवक विरोधी बाकावर बसले होते. विरोधी पक्षनेता म्हणून विनायक निकम यांनी सत्ताधाऱ्यांना विविध मुद्द्यावर कोंडीत पकडले. अनेक निर्णयांना थेट विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे भाजप कशाप्रकारे विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार, हे येत्या काळात दिसणार आहे. बहुजन विकास आघाडीला गावातून विरोध होता; मात्र आता गावातून बविआला मतदारांनी पसंती दिली आहे. त्यामुळे विकास, प्रशासकीय राजवटीतील समस्या पाहता मतदारांनी हा कौल दिला असावा, असे चित्र आहे.
