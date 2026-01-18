११० ठिकाणी चुरशीच्या लढती
बविआ, महायुतीच्या उमेदवारांचा कमी मतांनी पराभव
विरार, ता. १८ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत ११५ लढतींपैकी ११० लढती महायुती, बविआच्या उमेदवारांमध्ये झाल्या. तर चार ठिकाणी ठाकरे गट तर एका जागेवर समाजवादी पार्टीचा उमेदवार क्रमांक दोनवर राहिले. या निवडणुकीत एक हजारपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने बहुजन विकास आघाडीचे १२ तर भाजपचे तीन उमेदवार पराभूत झाले आहेत.
वसई-विरार महापालिकेमध्ये भाजप-शिवसेना महायुती, बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढती होतील, असे चित्र सुरुवातीपासून होते. बहुजन विकास आघाडीने ११३ जागा लढवल्या. काँग्रेसच्या एका उमेदवारासह एका अपक्षाला पाठिंबा दिला. तर भाजपने ८८, शिवसेना शिंदे गटाने २७ जागा लढवल्या होत्या. त्यामुळे तब्बल ११० ठिकाणी बहुजन विकास आघाडी, महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढती झाल्या. त्यामध्ये बहुजन विकास आघाडीने ७० उमेदवार तर भाजपचे ४३ उमेदवार विजयी झाले आहेत. शिवसेनेला एका नगरसेवकाच्या रूपाने खाते उघडता आले आहे; पण बहुतेक लढतींमध्ये अवघे ५०० ते एक हजार मतांचा फरक असल्याने निवडणुका चुरशीच्या झाल्या होत्या.
