कल्याण-डोंबिवलीत पतंगीच्या चिनी मांजामुळे सहा पक्षी जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ ः मकर संक्रांतीनिमित्त उडविण्यात येणाऱ्या पतंगाच्या घातक चिनी मांजामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत तब्बल सहा पक्षी जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. या मांजाच्या दोऱ्यात अडकून एक बगळा, एक गव्हाळ घुबड आणि चार कबुतरे जखमी झाले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान आणि ‘पीपल्स फॉर अॅनिमल वेल्फेअर’ (पॉज) संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी संयुक्त बचावकार्य करून या पक्ष्यांची सुटका केली. या पक्ष्यांवर उपचार करून त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले, अशी माहिती पॉज संस्थेचे संस्थापक संचालक नीलेश भणगे यांनी दिली.
मकर संक्रांतीच्या काळात घातक चिनी मांजाचा वापर टाळावा, असे आवाहन वारंवार करण्यात आले होते, तर या मांजावर बंदी असतानाही काही दुकानदार बेकायदेशीरपणे त्याची विक्री करत असल्याने पक्ष्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याचे पक्षीप्रेमींनी सांगितले. पतंग उडवताना मांजा अनेकदा इमारतींच्या पत्र्यांवर, झाडांच्या फांद्यांवर किंवा खिडक्यांना अडकतो व दिवसा-रात्री उडणारे पक्षी या मांजामध्ये अडकून जखमी होतात.
गेल्या पाच दिवसांत कल्याण-डोंबिवली शहरातील विविध भागांतून दररोज तीन ते चार पक्षी मांजामध्ये अडकून जखमी झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ही माहिती मिळताच पॉज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीने अग्निशमन विभागाला कळवले. उंच ठिकाणी अडकलेल्या पक्ष्यांच्या सुटकेसाठी अग्निशमन विभागाच्या शिडीच्या सहाय्याने एक बगळा, एक गव्हाळ घुबड आणि चार कबुतरांची सुटका करण्यात आली. या पक्ष्यांच्या पायांना व पंखांना जखमा झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या अधिवासात सोडण्यात आले. मकर संक्रांत किंवा इतर सणांदरम्यान पतंग उडवताना कापडी किंवा नैसर्गिक धाग्यांचा वापर करावा आणि घातक चिनी मांजाचा पूर्णपणे त्याग करावा, असे आवाहन पॉज संस्थेचे संचालक नीलेश भणगे यांनी केले आहे.
कारवाईवर निवडणुकीचा परिणाम
दरवर्षी मकर संक्रांतीपूर्वी पोलिसांकडून घातक चिनी मांजाची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर छापे टाकून कारवाई केली जाते. मात्र, यंदा महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्तात व्यस्त असल्याने या कारवाईचा प्रभाव काहीसा कमी झाल्याचे पक्षीमित्रांनी सांगितले. गेल्या वर्षी कल्याण-डोंबिवलीतील अनेक दुकानांवर छापे टाकून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात चिनी नायलॉन मांजा जप्त केला होता.
