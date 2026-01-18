केडीएमसी निवडणुकीत अवघ्या ६ मतांनी मिळवला विजय
निवडणूक निकालात टोकाची चुरस
अवघ्या सहा मतांनी विजय, तर एकाला मिळाले तब्बल १४ हजारांचे मताधिक्य
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतांमध्ये कमालीची तफावत पाहायला मिळत आहे. काही प्रभागांमध्ये प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. एका बाजूला काही उमेदवारांनी ५ ते १० मतांच्या निसटत्या फरकाने विजय मिळवत प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवला, तर दुसरीकडे काही दिग्गजांनी १० ते १४ हजारांच्या रेकॉर्डब्रेक मताधिक्याने आपले गड राखले आहेत.
पालिकेच्या प्रभाग क्र. १६ अ मध्ये ठाकरे गटाचे उमेदवार नीलेश खंबायत यांचा अवघ्या सहा मतांनी विजय झाला आहे. त्यांनी शिंदे गटाच्या श्वेता जाधव यांचा पराभव केला आहे. प्रभाग क्र. ४ क मध्ये शिवसेनेच्या नमिता पाटील आठ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या असून, त्यांनी ठाकरे गटाच्या रूपा शेट्टी यांचा पराभव केला. प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये काँग्रेसच्या समीना शेख यांचा ३८ मतांनी विजय झाला असून, त्यांनी अपक्ष उमेदवार अलिजा खोत यांना पराभूत केले आहे. प्रभाग क्र. १० ब मध्ये ठाकरे गटाचे विशाल गारवे यांनी १७२ मतांच्या फरकाने विजयी झाले असून, त्यांनी शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवक विद्याधर भोईर यांचा पराभव केला, तर प्रभाग क्र. १५ क मध्ये शिंदे गटाच्या माधुरी काळे यांचा २९३ मतांनी विजय झाला असून, त्यांनी मनसेच्या प्रभाकर गायकवाड यांचा पराभव केला आहे. दुसरीकडे, काही प्रभागांमध्ये मतदारांनी एका बाजूने कौल दिला आहे. प्रामुख्याने शिंदे गट आणि भाजपच्या उमेदवारांनी पाच अंकी मताधिक्य घेत प्रतिस्पर्ध्यांना धोबीपछाड दिली आहे.
दरम्यान, आगामी काळात स्थानिक राजकारणात रणनीती, संघटन आणि जनसंपर्कावर अधिक भर दिला जाईल, असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे.
मताधिक्याचा डोंगर
सर्वात मोठी आघाडी (प्रभाग १ ड) : शिवसेनेचे जयवंत भोईर यांनी या निवडणुकीत विक्रमी कामगिरी केली आहे. त्यांनी ठाकरे गटाच्या नीलेश भोर यांचा १४,१०७ मतांच्या फरकाने पराभव केला.
भाजपच्या खुशबू चौधरी यांची मुसंडी : प्रभाग २० क मधून भाजपच्या खुशबू चौधरी यांनी १३,०२८ मतांचे मताधिक्य मिळवत वंचित बहुजन आघाडीच्या अस्मिता सरवदे यांचा पराभव केला.
शिंदे गटाचा दबदबा : प्रभाग ३१ ड मध्ये शिवसेनेचे गजानन पाटील यांनी १२,७१८ मतांनी, तर प्रभाग १८ क मध्ये नवीन गवळी यांनी १२,०५५ मतांच्या फरकाने मोठा विजय नोंदवला.
मंदार हळबेंचा विजय : डोंबिवलीतील प्रभाग २६ ड मध्ये भाजपचे मंदार हळबे यांनी ११,९४८ मतांची आघाडी घेत मनसेच्या उमेदवाराला पराभूत केले.
