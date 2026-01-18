शाळा परिसर रंगीबेरंगी कलाकृतींनी फुलला
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : कल्याण-बदलापूर मार्गावरील महात्मा गांधी विद्यालयात ‘सकाळ समूह’तर्फे एनआयई चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रविवारी (ता. १८) ही स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चार गटांत घेण्यात आलेल्या या स्पर्धेत कल्याण ते कर्जत परिसरातील विविध शाळांमधील तब्बल ४२४ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.
स्पर्धेसाठी प्रत्येक गटाला स्वतंत्र विषय देण्यात आला होता. त्या विषयांवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तीला रंगांची जोड देत अत्यंत आकर्षक व कल्पक चित्रे साकारली. गटनिहाय सहभाग अ गट - ११४, ब गट - १०७, क गट - १५४ आणि ड गट - ४९ असा होता. विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतींमधून सामाजिक जाणीव, निसर्गप्रेम, पर्यावरण, स्वप्नवत कल्पना आणि सर्जनशीलता ठळकपणे दिसून आली. स्पर्धेत निळाक्षी ठमके (आठवी, के. सी. गांधी शाळा, कल्याण), आदित्य अभय खोंड (दहावी, भाऊसाहेब परांजपे शाळा, कल्याण), श्रेया महामुनी (नववी, गुरुकुल ग्रँड युनियन, अंबरनाथ पूर्व/रा. उल्हासनगर), मुक्तेश कराडकर (दहावी, भाऊसाहेब परांजपे शाळा, अंबरनाथ) यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांचे प्रभावी दर्शन घडवले.
उपक्रमासाठी महात्मा गांधी विद्यालयाचे विश्वस्त शैलेश रायकर, चित्रकला शिक्षक विनायक बारे, महिला शिपाई पुष्पा सातपुते, सुरेश रुमाले, अशोक शेलार, स्वयंसेवक रामचंद्र बोटे, जगन्नाथ ठाकुर; तसेच सकाळ प्रतिनिधी शीतल मोरे, मयुरेश खैरनार, सुरेश ठाकूर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
स्पर्धेसाठी चिमुकली पहाटेच उपस्थित
स्पर्धेतील विशेष आकर्षण ठरली प्रभुदिनी मयूर ओव्हाळ ही चिमुकली विद्यार्थिनी. भिवपुरी येथील डिक्सल गावात राहणारी आणि डिफोडील्स इंग्लिश स्कूलमध्ये पहिलीत शिकणारी प्रभुदिनी वेळेत स्पर्धेला पोहोचण्यासाठी पहाटेच पालकांसह उपस्थित राहिली होती. तिच्या उत्साहाचे आणि जिद्दीचे उपस्थितांनी विशेष कौतुक केले.
मुलांमध्ये आत्मविश्वास
स्पर्धेनिमित्त महात्मा गांधी विद्यालयाचा परिसर रंगीबेरंगी चित्रांनी फुलून गेला होता. यावेळी पालकांचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. अशा उपक्रमांमुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो, सर्जनशीलतेला वाव मिळतो आणि भविष्यातील स्पर्धांसाठी विद्यार्थी अधिक सज्ज होतात, अशी भावना पालकांनी व्यक्त करत ‘सकाळ’ समूहाचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.