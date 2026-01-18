मतदारांचे लोकप्रतिनिधींकडे गाऱ्हाणे
प्रभागातील नागरी सुविधांसाठी कार्यालयांना भेटी
वसई, ता. १८ (बातमीदार)ः प्रशासकीय राजवटीत नागरी समस्या सोडवताना विविध अडचणी उद्भवत होत्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर आता लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कामे सोडवली जाणार आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या दारी मूलभूत सुविधांसाठी गाऱ्हाणी सुरू झाली आहेत.
वसई-विरार महापालिकेच्या २९ प्रभागांतून ११५ सदस्य महापालिकेवर निवडून गेले आहेत. यात सर्वाधिक बहुजन विकास आघाडी, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भाजप आहे. आपल्या प्रभागातील पसंती असलेला चेहरा, नव्यांना संधी मतदारांकडून देण्यात आली आहे. तब्बल साडेपाच वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक झाल्याने नागरिकांना बारीक-सारीक कामासाठी थेट महापालिका गाठावी लागत होती, पण प्रशासकीय कारभार संथ गतीने होत असल्याने अनेकदा समस्या जैसे थे होत्या. महापालिकेत महासभा, स्थायी समिती बैठका होत नसल्याने विकासकामांना खीळ बसली होती. प्रभागातील नगरसेवक नसल्याने पाण्याची कमतरता, रस्त्यांची दुरवस्था, तुंबलेली गटारे, अस्वच्छता अशा विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते, पण आता प्रभागातील नगरसेवक निवडून आल्याने नागरिक थेट त्यांची कार्यालये गाठत आहेत.
प्रशासकीय कारकिर्दीत नागरिकांच्या हिताची कामे करत होतो. मात्र, विषय मांडण्यासाठी वाव नव्हता. आता प्रभागातील समस्या घेऊन नागरिक कार्यलयात गर्दी करत आहेत. त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्राधान्य देत आहोत.
कल्पेश मानकर, नवनिर्वाचित नगरसेवक
परिसरात भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच नवीन कामे व्हावीत यासाठी निवडून आलेल्या नगरसेवकाची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर म्हणणे मांडले. पूर्वी पालिकेत जावे लागत होते. मात्र, आता प्रभागातच जनतेचा सेवक असल्याने सोईचे झाले आहे.
- सतीश अडसूळ, नागरिक, वसई
