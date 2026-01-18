ठाणे जिल्हा रुग्णालयात रजोनिवृत्ती कक्षाची स्थापना
ठाणे जिल्हा रुग्णालयात रजोनिवृत्ती कक्षाची स्थापना
गरिबांसह वंचित महिलांना विशेष आरोग्यसेवेचा दिलासा
ठाणे शहर, ता. १८ (बातमीदार) : स्त्रीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या रजोनिवृत्ती काळात उद्भवणाऱ्या शारीरिक व मानसिक समस्यांवर योग्य उपचार, समुपदेशन आणि मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विशेष रजोनिवृत्ती कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या कक्षाचे उद्घाटन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आतापर्यंत रजोनिवृत्तीच्या काळात महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे समाजात तसेच आरोग्य व्यवस्थेत फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. मात्र, वैद्यकीय क्षेत्रातील आधुनिक दृष्टिकोन आणि महिलांच्या आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता लक्षात घेता, हा कक्ष सुरू करण्यात आल्याने महिलांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी हा कक्ष अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. हा रजोनिवृत्ती कक्ष दर बुधवारी केवळ महिलांसाठी खुला ठेवण्यात येणार असून, महिलांना स्वतंत्र, सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरणात आरोग्यसेवा मिळणार आहे. उद्घाटनप्रसंगी निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मृणाली राहुड, डॉ. शीतल कासट, दंतचिकित्सक डॉ. अर्चना पवार, नेत्रतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. महिलांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे, वयानुसार होणारे नैसर्गिक बदल वेळीच ओळखणे आणि उपचारांचा दर्जा उंचावणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी या वेळी सांगितले.
............
विविध समस्यांवर उपचार
रजोनिवृत्तीच्या काळात हार्मोन्समधील बदलांमुळे महिलांना झोप न लागणे, चिडचिड, चिंता, नैराश्य, स्मरणशक्ती कमी होणे, सांधेदुखी, हाडांची झीज तसेच हृदयविकाराचा धोका वाढणे अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व तक्रारींची सखोल तपासणी करून योग्य औषधोपचार, आवश्यक तपासण्या तसेच जीवनशैलीविषयक सल्ला या कक्षात दिला जाणार आहे. येथे स्त्रीरोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी आणि समुपदेशकांची सेवा उपलब्ध राहणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.