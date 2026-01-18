रेशन धान्याच्या काळाबाजारावरून तंबी
जव्हारमधील व्यापाऱ्यांकडून बेकायदा विक्रीच्या तक्रारी
जव्हार, ता. १८ (बातमीदार) ः तालुक्यातील आदिवासी गरीब कुटुंबांना केंद्र, राज्य शासनाच्या योजनेमार्फत मोफत धान्यवाटप केले जाते; मात्र शासनामार्फत पात्र लाभार्थ्यांना वितरित होणारा स्वस्त धान्याचा काळाबाजार होत असल्याचे चित्र आहे.
जव्हार कार्यक्षेत्रात कोणतीही व्यक्ती, व्यापारी, हमाल, वाहनचालक, वाहतूकदार किंवा इतर कोणीही रेशनचा तांदूळ अथवा इतर अन्नधान्य अवैधपणे खरेदी, विक्री, साठवणूक किंवा वाहतूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम (EC Act), १९५५ तसेच अन्य लागू कायद्यांनुसार कठोर शासन नियम व तरतुदीनुसार जप्त फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा तहसीलदार लता धोत्रे यांनी दिला आहे. तसेच शासनामार्फत मिळालेला तांदूळ किंवा इतर अन्नधान्य अवैधपणे खुल्या बाजारात विक्री करत असल्याचे निष्पन्न होईल, त्यांच्याविरोधातही कायदेशीर व उचित कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईमध्ये दंडात्मक वसुली, कायमस्वरूपी शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) रद्द करणे, तसेच आवश्यकतेनुसार अन्य प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
