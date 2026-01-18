सकाळ बालचित्रकला स्पर्धेसाठी दिव्यात बालचित्रकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ बालचित्रकला स्पर्धेसाठी दिव्यात बालचित्रकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
४०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग; रंग, रेषा आणि कल्पनाशक्तीचा उत्सव
कळवा, ता. १८ (बातमीदार) : दिवा येथील दातिवली परिसरातील गणेश विद्यालय केंद्रात आयोजित सकाळ बालचित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. रविवारची सुट्टी असूनही पहाटेपासूनच हातात ब्रश, रंगांची पेटी आणि कल्पनाशक्ती घेऊन चिमुकले कलाकार मोठ्या उत्साहात स्पर्धास्थळी दाखल झाले होते. विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक, पालक आणि शाळेतील कर्मचारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी अशा गटांमध्ये विविध शाळांमधील सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. चित्र काढताना विद्यार्थ्यांचा उत्साह अक्षरशः ओसंडून वाहत होता. ‘अ’ गटातून सहावीतील आर्या पाटील व स्वरा पवार यांनी बस स्थानकाचे सुरेख रंगसंगतीत चित्र साकारले. सातवीतील समृद्धी सुहास आणि प्रियांशु म्हात्रे यांनी खेळातील ‘रस्सीखेच’ या विषयावर आकर्षक चित्र रेखाटून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आठवीतील यश कुले यांनी आपल्या सहलीतील अनुभवातून प्रेरणा घेऊन ऐतिहासिक वास्तूचे प्रभावी चित्र साकारले. ‘ब’ गटातून चौथीतील स्वरा घाणेकर आणि तिसरीतील अगया गुप्ता या चिमुकल्यांनी ‘माझी मैत्री’ या विषयावर अत्यंत भावपूर्ण चित्रे काढली. चित्रकलेत गुंतताना मुले आपल्या भावविश्वात हरवून गेली होती; त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद, समाधान आणि सर्जनशीलतेचे भाव स्पष्टपणे दिसून येत होते. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष साईनाथ म्हात्रे यांनी स्पर्धास्थळी भेट देत विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले व मार्गदर्शन केले. दिव्यातील नवनिर्वाचित नगरसेविका दर्शना म्हात्रे व साक्षी म्हात्रे यांनीही स्पर्धेला उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि स्वतः ब्रश हातात घेऊन बालपणीच्या आठवणींमध्ये रमल्या. शाळेचे मुख्याध्यापक अनिल भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यवेक्षिका पूनम बुधवंत यांनी बैठक व्यवस्थेचे उत्कृष्ट नियोजन केले. तसेच कला शिक्षिका जान्हवी शेलार, सुरेखा खताळ, स्वप्ना शेलार, सुरेखा चौधरी व सुनील पोपेरे यांनी स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. मोठ्या सहभागामुळे ही बालचित्रकला स्पर्धा उत्साहात व प्रेरणादायी वातावरणात पार पडली.
...........
कोट
कोऱ्या कागदावर विद्यार्थ्यांना चित्रकलेतून आपले भावविश्व साकारण्यासाठी सकाळने आयोजित केलेल्या या चित्रकला स्पर्धेसाठी सकाळ माध्यमाचे मी अभिनंदन करते व विद्यार्थ्यांना माझ्या शुभेच्छा -दर्शना म्हात्रे, नगरसेविका, दिवा
..............
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी सकाळ राबवीत असलेल्या या राज्यव्यापी उपक्रमाला माझ्या शुभेछा! व सुंदर चित्र काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मी अभिनंदन करते.
- साक्षी म्हात्रे, नगरसेविका, दिवा
................
या चित्रकला स्पर्धेतील सर्व विषय मला खूप आवडले. गावी जाताना बस स्थानकावर उभे राहून बसची वाट पाहावी लागते, त्या आठवणींवर मी हे चित्र रेखाटले आहे.
-आर्या पाटील, विद्यार्थिनी, श्रीगणेश विद्यालय, दिवा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.