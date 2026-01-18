मुलुंडमध्ये शास्त्रीय संगीत मैफलीचे आयोजन
मुलुंड, ता. १८ (बातमीदार) : मुलुंडमध्ये स्वरयोगिनी पद्मविभूषण डॉ. प्रभा अत्रे यांच्या दुसऱ्या स्मृतिवर्ष प्रीत्यर्थ शनिवारी (ता. २४) स्वरश्री संगीत महाविद्यालयातर्फे ‘सुरसमर्पण’ या शास्त्रीय संगीताच्या मैफलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी वीणा शुक्ल, डॉ. चेतना पाठक, श्रुती गोखले, नीलिमा पुराणिक, स्मिता वाघ, नंदकुमार पाटील आणि पंडित डॉ. विकास कशाळकर हे गायक कलाकार अनवट, अवेळ आणि जोडरागांची मैफल सादर करणार आहेत.
कार्यक्रमात सूरदुर्गा फाउंडेशनचे उद्घाटन तसेच पंडित विकास कशाळकर यांचा पंच्याहत्तरी निमित्त अमृतमहोत्सवी सत्कार सोहळाही आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन मुलुंड पूर्व येथील देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण सभागृहात शनिवारी सायंकाळी ४ ते रात्री १० या कालावधीत करण्यात आले असून सूरसमर्पण ही शास्त्रीय संगीताची मैफल या वेळी रंगणार आहे. कार्यक्रमात आदित्य पानवलकर आणि ऋषिकेश सुरवसे तबल्यावर संगत देतील, तर हार्मोनियमवर भक्ती ब्रह्मे घैसास आणि विनय दळवी यांची साथ मिळणार आहे, असे डॉ. प्रभा अत्रे यांच्या शिष्या आणि स्वरश्री संगीत महाविद्यालयाच्या संचालिका वीणा शुक्ल यांनी केले आहे.
