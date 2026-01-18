विविध गणवेशांमुळे फुलपाखरांचा भास
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार) : नवीन पनवेल येथील के. आ. बांठीया हायस्कूलच्या आवारात रविवारी (ता. १८) आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांसह पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेच्या नियोजनात शाळेच्या शिक्षकवृंदांचा मोलाचा पुढाकार दिसून आला. चित्रकला स्पर्धेदरम्यान शाळेचे प्रांगण जणू विविध गणवेशातील रंगीबेरंगी फुलपाखरांनी भरल्याचा भास होत होता. उत्साह, उत्सुकता, थोडीशी गडबड आणि कूपनच्या गोंधळातही खेळीमेळीच्या वातावरणात ही स्पर्धा पार पडली. सकाळपासूनच पालक आपल्या पाल्यांना घेऊन शाळेच्या प्रांगणात दाखल झाले होते. लहानग्यांच्या हातात पेन, पेन्सिल, रंग व ब्रश होते आणि ते मोठ्या आत्मविश्वासाने चित्रकला स्पर्धेत सहभागी झाले होते.
मुलांसोबतच पालकांच्याही चेहऱ्यावर उत्साह स्पष्ट दिसून येत होता. आपल्या पाल्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळत असल्याने पालक समाधान व्यक्त करीत होते. पनवेल व नवीन पनवेल परिसरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे बांठीया हायस्कूलचे आवार रंग, कल्पकता आणि आनंदाने भारलेले दिसून आले. या स्पर्धेला करण्यासाठी शाळेचे प्राचार्य माळी, उपप्राचार्य आंबरे, ज्येष्ठ पर्यवेक्षक बी. यू. महाजन यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच कलाशिक्षिका ज्योती भामरे यांच्यासह शशिकांत कुपटे, नंदिनी पवार, आस्था परब, शर्वी कजबजे, शोभा पवार, आशा धनावडे, अनिता चव्हाण, कल्पना भगत, वृषाली निनावे, दीपाली मोदी, प्राजक्ता कांबळे, अनिल कोळी आदी शिक्षकांनी विशेष सहकार्य केले.
