‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धेला चिमुकल्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ गाजलेली ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धेला यंदादेखील बालचित्रकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. परीक्षांचा हंगाम नुकताच संपला असला तरी रविवारी (ता. १८) मुलांनी कंटाळा न करता या स्पर्धेला आपली उपस्थिती लावली.
विद्यार्थ्यांना चित्रकलेच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी लोकप्रिय अशी ‘सकाळ’ एनआयई चित्रकला स्पर्धा रविवारी सकाळी उत्साहात पार पडली. रिलायन्स डिजिटल या स्पर्धेचे असोसिएट पार्टनर असून, माय रोबो डॉट इन हे टेक पार्टनर आहेत. सकाळी ८ वाजल्यापासूनच केंद्रावर मुलांची लगबग सुरू झाली होती. आवडता पाळीव प्राणी आणि गणपतीची मिरवणूक, घराच्या अंगणातील बगिचा असे सुरेख चित्र चिमुकल्यांनी रेखाटले, तर पर्यावरणाची होणारी हानी याचे वास्तव दाखवणारे आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना देणारे संदेश असे चित्र मोठ्या मुलांनी रेखाटले. चेहऱ्यावर कोणतीही चिंतेची अढी न आणू देता हसत-खेळत, मजा-मस्ती करीत मुलांनी ही परीक्षा दिली.
