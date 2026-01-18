रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला दुचाकीची धडक
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : शहरातील कोहोजगाव परिसरात रस्ता ओलांडताना एका भरधाव दुचाकीने दिलेल्या धडकेत एक पादचारी गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाण्यात अनोळखी दुचाकीचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी रुफसाना बेगम हिनायत शेख (वय ३०) यांचे पती १६ जानेवारीला रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास उलनचाळ येथील अंबिका माता मंदिराजवळ कबाब पाव घेण्यासाठी रस्ता ओलांडत होते. या वेळी कोहोजगावकडून भरधाव येणाऱ्या दुचाकीवरील चालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवत त्यांच्या पतीला जोराची धडक दिली. अपघातात जखमीच्या उजव्या पायाच्या गुडघ्याखाली गंभीर दुखाप, तर डाव्या मनगटावरही जखमा झाल्या आहेत. अपघातानंतर दुचाकीचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. याप्रकरणी रुफसाना बेगम शेख यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक आर. पी. अहिरे करत आहे. सीसीटीव्हीच्या आधारे दुचाकीचालकाचा शोध सुरू आहे.
