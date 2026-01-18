घणसोलीत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा
घणसोलीत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा
नेरूळ, ता. १८ (वार्ताहर) : समूह साधन केंद्र, घणसोली यांच्या मार्फत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्रमांक १ चे आयोजन नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा क्रमांक ४२, घणसोली येथे शनिवारी करण्यात आले. परीक्षेसाठी इयत्ता पाचवीचे १०६ व इयत्ता आठवीचे ७६ असे एकूण १८२ विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे उपस्थित होते. केंद्रात परीक्षेची बैठक व्यवस्था, प्रश्नपत्रिका वाटप, वेळेचे नियोजन आणि पर्यवेक्षण यांसह सर्व तांत्रिक बाबी काटेकोरपणे पार पाडण्यात आल्या.
कार्यक्रमास सदिच्छा भेट देत समूह साधन केंद्र, घणसोलीचे केंद्र समन्वयक व शाळेच्या मुख्याध्यापिका अर्चना म्हात्रे यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीबाबत चर्चा केली. याप्रसंगी केंद्रसंचालक संतोष मुंडे, वरिष्ठ शिक्षिका सविता लोट तसेच इतर शिक्षक उपस्थित होते. संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्याबद्दल मान्यवरांनी समाधान व्यक्त केले.
चौकट
विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ
शिष्यवृत्ती परीक्षेपूर्वीचा सराव हा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, वेळेचे नियोजन आणि स्पर्धेचा अनुभव लवकर मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास व गुणवत्तावाढ वाढीस लागते, असा सूर पालक आणि शिक्षकांकडून व्यक्त झाला.
