‘नवी मुंबई सांस्कृतिक कला–क्रीडा महोत्सवा’चा जल्लोष

नेरूळ, ता. १८ (वार्ताहर) : सीबीडी बेलापूर येथील सुनील गावस्कर मैदानावर गोवर्धनी सार्वजनिक सेवा संस्था व सिडको यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवी मुंबई सांस्कृतिक कला-क्रीडा महोत्सव २०२६चा भव्य उद्घाटन सोहळा महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या हस्ते उत्साहात झाला. नवी मुंबईच्या सांस्कृतिक वारशात भर घालणारा हा महोत्सव कला, क्रीडा आणि सामुदायिक उपक्रमांची रंगतदार मेजवानी ठरत आहे. उद्घाटनप्रसंगी विविध मान्यवर, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या महोत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरले हळदीकुंकू कार्यक्रम. पारंपरिक वेशभूषेत शेकडो महिलांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. लकी ड्रॉद्वारे साड्यांचे वाटपही करण्यात आले. केवळ सणासुदीचा उत्साह नव्हे, तर महिला सहभाग, सामाजिक ऐक्य आणि समुदाय एकोप्याचे दर्शन या उपक्रमातून घडले.
महिला सक्षमीकरणाचा उत्सव
हळदीकुंकू कार्यक्रमामुळे महोत्सवाला विशेष सामाजिक अर्थ प्राप्त झाला. स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ देण्याबरोबरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आनंदासाठी हा उपक्रम जाणीवपूर्वक राबविण्यात आला असून शहरातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये महिला केंद्रस्थानी ठेवण्याची ही लक्षणीय बाब ठरली आहे.
