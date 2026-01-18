रविवारीही ढोल-ताशांचा गजर
तुर्भे, ता. १८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर संपूर्ण शहरात विजयी उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून मोठ्या प्रमाणात जल्लोषाला सुरुवात झाली आहे. सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असल्याने रविवारी (ता. १८) विविध प्रभागांमध्ये विजय रॅली, ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि जोरदार घोषणाबाजीमुळे नवी मुंबईत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
वाशी, नेरूळ, तुर्भे, बेलापूर, कोपरखैरणे, ऐरोली आदी परिसरांमध्ये पक्षांचे झेंडे, बॅनर, पोस्टर लावण्यात आले होते. विजयी उमेदवारांच्या रॅलींमध्ये कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत ‘विजयाचा जल्लोष’ करत रस्त्यांवर उत्स्फूर्त आनंद व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी नागरिकांनीही रॅलींवर फुलांची उधळण करत विजयी उमेदवारांचे स्वागत केले.
काही भागांमध्ये ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गुलाल उधळत रॅली काढण्यात आल्याने वातावरण उत्साही झाले होते. तर काही प्रभागांमध्ये विजयानंतर लगेच जल्लोष साजरा करण्यात आला होता, तर रविवारी पुन्हा एकदा विजयाचा आनंद साजरा करण्यात आला; मात्र काही ठिकाणी या रॅलींमुळे वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागला.
विजयी उमेदवारांनी आपल्या भाषणातून मतदारांचे आभार मानले. ‘नागरिकांनी दिलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. विकास, पारदर्शक कारभार आणि सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहू,’ अशी ग्वाही अनेक विजयी उमेदवारांनी दिली.
पदवाटपाकडे लक्ष
पुढील काळात सत्तास्थापन, महापौरपद, स्थायी समिती व इतर पदवाटपाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी राजकीय हालचालींमुळे नवी मुंबईतील राजकारण आणखी वेग घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
