अंबरनाथमध्ये भाजपचा महाविजयोत्सव
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांत महायुतीने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाचा जल्लोष अंबरनाथमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. मुंबईसह तब्बल २३ महापालिकांवर सत्ता प्रस्थापित करत भाजपने नोंदवलेल्या यशाचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी अंबरनाथ शहर भाजपच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भव्य विजयोत्सव साजरा करण्यात आला.
विजयाचे श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाला देण्यात आले. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिवरायांना अभिवादन करण्यात आले. संपूर्ण परिसर फटाक्यांच्या आतषबाजीने आणि घोषणांनी दणाणून गेला. भाजप राज्य परिषद सदस्य गुलाबराव करंजुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोहळ्यात नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले, गटनेते अभिजित करंजुले, विश्वजित करंजुले यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी आणि अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ढोल-ताशांच्या गजरात कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना गुलाल लावत आनंदोत्सव साजरा केला. नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले यांनी या विजयाबद्दल अंबरनाथच्या नागरिकांचे आभार मानले. तसेच शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी, मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी अधिक जोमाने काम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
