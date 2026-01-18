भिवंडीत भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचा दणका
वज्रेश्वरी, ता. १८ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील एका वीटभट्टीवर आठ वर्षांपासून वेठबिगारी करणाऱ्या कातकरी आदिम जमातीच्या दिनेश सुरेश भोईर या तरुणाची ‘भूमिपुत्र एल्गार संघटना’च्या कार्यकर्त्यांनी कारवाई करत सुटका केली आहे. याप्रकरणी गणेशपुरी पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. १५) रात्री उशिरा संबंधित वीटभट्टी मालकावर गुन्हा दाखल केला असून, कारवाईचे कौतुक होत आहे.
दिनेश भोईर याला अवघ्या ७५ हजार रुपयांच्या आगाऊ रकमेच्या (बयाणा) बदल्यात प्रत्यक्षात वेठबिगार बनवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या काळात त्याचे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शोषण सातत्याने सुरू होते. मालकाकडून वारंवार मारहाण, धमक्या देण्यात येत होत्या. इतकेच नव्हे तर त्याच्या पत्नीला सतत फोन करून दबाव आणला जात असल्याने दिनेश हतबल झाला होता. या छळामुळे तो आत्महत्येच्या टोकावर पोहोचल्याचेही पुढे आले आहे. या गंभीर प्रकाराची माहिती मिळताच भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे सरचिटणीस नवनाथ भोये आणि कातकरी समाजाच्या युवा कार्यकर्त्या मृणाली पवार यांनी तत्काळ पुढाकार घेतला. त्यांनी दिनेशशी संपर्क साधून संपूर्ण माहिती घेतली आणि प्रकरणाची तातडीने गणेशपुरी पोलिसांना माहिती दिली. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करत कायद्यानुसार कठोर कारवाईची मागणी लावून धरली.
पोलिसांनी या घटनेची सखोल पडताळणी केली असता, दिनेशच्या शोषणाबाबत ठोस पुरावे समोर आले. दिनेशने सादर केलेली कॉल रेकॉर्डिंग्स, मारहाणीच्या तक्रारी आणि इतर बाबींच्या आधारे वीटभट्टीमालक कल्पेश पाटीलविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा केवळ बयाणा रकमेपुरता नसून, दीर्घकाळ चाललेल्या शोषण आणि अत्याचाराचा असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास गणेशपुरी उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल झालटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. आणखी काही पीडित असल्याची शक्यता पोलिसांकडून तपासली जात आहे.
शोषण, गुलामगिरीला दणका
दिनेश भोईर हा आमच्या संघटनेने मुक्त केलेला पहिला वेठबिगार असला, तरी आम्ही इथे थांबणार नाही. सरकारकडे पाठपुरावा करून त्याचे योग्य पुनर्वसन, रोजगार आणि संपूर्ण कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आदिवासी मजूर बांधवांना सन्मानाने रोजगार मिळायला हवा. जे स्थानिक वीटभट्टीमालक प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात, त्यांचा व्यवसाय अबाधित राहावा; मात्र जिथे मारहाण, शोषण आणि गुलामगिरी होईल, तिथे भूमिपुत्र एल्गार संघटना कायद्याचा दणका देणारच, अशी प्रतिक्रिया भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार आणि कार्याध्यक्ष सुनील लोणे यांनी दिली.
