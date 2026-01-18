आयसीएनटीई-२०२६ आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे यशस्वी आयोजन
आयसीएनटीई-२०२६ आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे यशस्वी आयोजन
नवी मुंबई, ता. १८ (वार्ताहर) : वाशी येथील ॲग्नेल चॅरिटीजच्या फादर सी. रॉड्रिग्ज इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (एफसीआरआयटी) अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांवर आधारित सहावी द्वैवार्षिक आयसीएनटीई-२०२६ आंतरराष्ट्रीय परिषद १६ व १७ जानेवारी रोजी उत्साहात पार पडली. ‘शाश्वत तंत्रज्ञान’ ही यावर्षीच्या परिषदेची मध्यवर्ती संकल्पना होती.
आयईईई बॉम्बे सेक्शन आणि आयईईई इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स सोसायटीच्या तांत्रिक सहकार्याने पार पडलेल्या या परिषदेत भारतासह परदेशातील संशोधक, उद्योगतज्ज्ञ आणि प्राध्यापकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. एम्बेडेड सिस्टम्स, पॉवर सिस्टम्स, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, स्ट्रक्चरल डिझाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग अशा विविध विषयांवरील संशोधनपर शोधनिबंधांचे सादरीकरण या परिषदेत झाले.
प्राचार्य डॉ. एस. एम. खोत यांनी शिक्षणसंस्था अधिक संशोधन-केंद्रित होण्याची गरज व्यक्त केली, तर डॉ. शशिकांत पाटील यांनी जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताच्या वाढत्या वर्चस्वावर भर दिला.
चौकट
शाश्वत तंत्रज्ञानाचा व्यापक अर्थ
बीजभाषणात आयआयटीचे माजी संचालक डॉ. आर. के. शेवगावकर यांनी शाश्वत तंत्रज्ञान ही संकल्पना केवळ ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’पुरती मर्यादित नसून समाजाच्या सर्व घटकांवर सकारात्मक, समावेशक आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे अभियांत्रिकी उपायही त्यात अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. संशोधन-नवोन्मेषासोबतच सामाजिक जबाबदारी जोडणारा हा सर्वांगीण दृष्टिकोन परिषदेची खास देणगी ठरली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.